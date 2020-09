Sylvie Meis traut sich heute in Florenz: Alles über ihre Traumhochzeit

Am 19. Septemer ist es so weit: Moderatorin Sylvie Meis gibt ihrem Lebensgefährten, dem Künstler Niclas Castello im italienischen Florenz das Jawort. Dieser hatte im vergangenen Jahr nach nur vier Monaten Beziehung um die Hand der Moderatorin angehalten. Kennengelernt hatte sich das Paar im Juni auf der Hochzeit von Model Barbara Meier und Unternehmer Klemens Hallmann, sie sich ebenfalls in Italien das Jawort gaben.

So romantisch traut sich Sylvie Meis in Florenz

Offizielle Hochzeitsfotos will Meis zwar erst nach diesem Wochenende veröffentlichen, wie sie auf Instagram bekannt gab. Einige Details zur Traumhochzeit sind aber bereits bekannt. Ganze vier Tage soll der Hochzeits-Marathon in der toskanischen Hauptstadt dauern. Meis und ihr Verlobter sind seit Donnerstag vor Ort. Medienberichten zufolge wurde am Donnerstag schon eine Pre-Wedding-Party gefeiert, bei der auch die ersten Gäste bereits willkommen geheißen wurden.