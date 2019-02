Sylvie Meis: Öffentlicher Seitenhieb gegen Sabia Boulahrouz

TV-Moderatorin Sylvie Meis (40) hat ihren Rechtsstreit rund um die Sendung "Global Gladiators" ( ProSieben) mit allen Beteiligten beigelegt. Das verkündete sie am Dienstag auf ihrem Instagram-Account.

Meis klagte gegen Boulahrouz & ProSieben

Die 40-Jährige hatte aufgrund einer Aussage ihrer ehemaligen Freundin Sabia Boulahrouz (40) in der Sendung sowohl diese als auch ProSieben verklagt.

In der Show begeben sich acht Prominente auf eine Abenteuer-Reise durch Thailand. Dabei müssen die Kandidaten nicht nur ihre körperliche Fitness unter Beweis stellen, sondern geben auch Einblicke in ihr Privatleben.

Boulahrouz: "Einige erfinden eine Krankheit, um zu profitieren"

Sabia Boulahrouz nahm an der zweiten Staffel der Sendung teil, die 2018 auf ProSieben ausgestrahlt wurde. In der Sendung wurde ein alter Facebook-Status der Teilnehmerin zum Thema.

Im Jänner 2018 schrieb habe Sabia dort geschrieben: "(...) Ich hatte nie Erfahrung mit Krebs und ich kenne niemanden, der jemals Krebs hatte. (...)". In diesem Zusammenhang tätigte die 40-Jährige gegenüber ihren Mitstreitern in der Sendung die Aussage: "Einige Menschen gehen sogar so weit, eine Krankheit zu erfinden, um davon zu profitieren.."