Superstar Beyoncé mit Country-Album sofort an Spitze der Charts

Beyoncé ist mit ihrem Country-Album an die Spitze der US-Charts "Billboard 200" durchgestartet. Laut der am Montag veröffentlichen Liste wurden von "Cowboy Carter" innerhalb der ersten Woche seit seinem Erscheinen am 29. März rund 407.000 Album-Einheiten verkauft. Es ist bereits das achte ihrer Alben, mit dem Beyoncé den ersten Platz der "Billboard 200" erobert.