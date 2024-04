Beyoncé und Dolly Parton: Battle statt Betteln in "Jolene"

Nur weil sie es kann

Dolly Parton hat ihn 1973 veröffentlicht. Angeblich hat sie ihn am selben Tag wie einen anderen Riesenhit geschrieben: „I will always love you“. Eine Legende, die nur Partons Songwriting-Genius untermauern soll? Sie selbst sagt in ihrer unprätentiösen Art: Es könnte schon so gewesen sein. Wenn man Tausende Songs geschrieben hat, manchmal auch einfach auf eine Serviette mitten beim Essen bei Freunden, dann kann man sich da nicht mehr so exakt erinnern, meint sie.

„Jolene“ ist einer jener Songs der Musikgeschichte, die simpel, aber effektiv erzählen: Die Sängerin hat Angst, dass eine außergewöhnlich schöne Frau (eben mit den flammend rotbraunen Haaren) ihr den Mann ausspannend wird. Sie bittet „Jolene“ inständig, ihn ihr nicht wegzunehmen, „nur weil sie es kann.“ Zwei Episoden sollen zur Entstehung des Liedes beigetragen haben: Zum einen ein Flirt ihres Mannes mit einer Postbeamtin und zum anderen eine Konzertbesucherin mit roten Haaren und dem Namen Jolene, die zu Parton auf die Bühne durfte.

„Jolene“ ist der meistgecoverte Song von Dolly Parton. Er bekam ein aufgerautes Arrangement von den White Stripes verpasst, Miley Cyrus liebt ihn und hat ihn mehrmals – unter anderem als Duett mit Parton – gesungen. In der Pandemie entstand eine Parodie mit dem Titel „Vaccine“ – Parton hatte ja eine Million Dollar an die Covid-Impfforschung gespendet. Es gibt verschiedene Antwort-Songs, die die Perspektive der anderen Frau einnehmen („Diane“ von der US-Countrysängerin Cam zum Beispiel). Musik-Exegeten haben sich auch eingehend mit der Frage beschäftigt, warum die Schönheit der Nebenbuhlerin in dermaßener Ausführlichkeit beschrieben wird und auf unterschwellige gleichgeschlechtliche Anziehungskraft getippt.