Superdiva Naomi Campbell wird 50

„Als ich anfing, wurde ich wegen meiner Hautfarbe für bestimmte Shows nicht gebucht. Ich habe mich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich verstand, was es bedeutete, schwarz zu sein. Man musste sich extra anstrengen. Man musste doppelt so gut sein“, schreibt die Londonerin in ihrer Biografie.

Und wie hart sie dafür arbeitete! Sie schaffte es 1988 als erstes schwarzes Model auf das Titelblatt der französischen Vogue und 1989 auf das Cover der wichtigen September-Ausgabe der amerikanischen Version des berühmten Magazins – das wird sie Anna Wintour (70) nie vergessen.