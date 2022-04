Süßes Gerücht um Gwen Stefani und Blake Shelton

Während Stefani und Shelton die Gerüchte um ihre Zukunftspläne bisher nicht kommentiert haben, will der zitierte Insider sogar wissen, welches Geschlecht das Baby haben soll.

Es heißt, das Ehepaar würde ein Mädchen erwarten. Darüber sei vor allem Stefani happy, da sie bisher nur Söhne zur Welt gebracht hat. "Es ist kein Geheimnis, dass Gwen gerne eine Tochter haben würde, und Blake ist auf derselben Seite", so die anonyme Quelle über das Privatleben der beiden Stars. "Er ist so liebevoll und von Natur aus ein so starker Beschützer. Gwen kann es kaum erwarten, ihn mit ihrem Baby zu sehen." Der ehemalige "No Doubt"-Star sei überglücklich, "wieder einen kleines Baby im Haus zu haben."

Ob man dem Gerücht wirklich Glauben schenken kann, wird sich aber wohl erst in den kommenden Monaten zeigen. Das Paar selbst hüllt sich in Bezug auf mögliche Nachwuchs-Pläne jedenfalls in Schweigen.

Gwen Stefani und Blake Shelton lernten sich als Coaches bei der Castingshow "The Voice" kennen und sind seit 2015 ein Paar. Aus einer früheren Ehe mit dem Rockmusiker Gavin Rossdale hat Stefani drei Buben. Shelton war zuvor zweimal verheiratet, bis 2015 mit der Country-Sängerin Miranda Lambert.