Offiziell getraut: Alle Details zu Gwen Stefanis und Blake Sheltons Hochzeit

"Es besteht kein Zweifel, dass Gwen Stefani und Blake Shelton diesmal den Bund fürs Leben geschlossen haben", schreibt das US-amerikanische Portal Page Six über die ehemalige "No Doubt"-Frontfrau und den Country-Musiker, die sich im Oktober des vergangenen Jahres verlobt hatten.

Fotos von Hochzeitslocation: Stefani und Shelton sollen "ja" gesagt haben

Berichten zufolge soll das Paar am Samstag geheiratet haben. Die Zeremonie habe auf Sheltons Ranch in Oklahoma stattgefunden. Hier hat der Musiker Insidern zufolge bereits vor einiger Zeit eine Kapelle errichten lassen, wo er und Stefani sich nun auch getraut haben sollen. "Es ist wirklich eine Hommage an ihre Liebe. Sie werden wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres in der Kapelle heiraten", hatte ein Insider im Dezember aus dem Nähkästchen geplaudert.

Bereits vor weniger als einem Monat waren Hochzeitsgerüchte laut geworden, als die Sängerin mit einem Diamantring am Ringfinger ihrer linken Hand gesichtet worden war. Jetzt sollen sie und Shelton sich offiziell getraut haben - auch wenn das Paar selbst dies noch nicht bestätigt hat. Page Six veröffentlichte Paparazzi-Fotos von einer festlich geschmückten Kapelle auf Sheltons Anwesen. Auf den Fotos ist neben der mit weißen Blumen geschmückten Kapelle ein Partyzelt zu sehen.