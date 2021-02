Dunkler Bob: Gwen Stefani überrascht mit neuem Look

Als Ersatzlehrerin kann die Musikerin allerdings im Homeschooling nicht dienen. "Mein ältester Sohn erzählt mir ständig Dinge, von denen ich noch nie gehört habe. Letztens fragte er mich, ob ich wisse, warum man einen Herzinfarkt bekommt und hat mir alles über Blutgerinnsel erzählt", sagte Stefani. Die 51-Jährige veröffentlichte zuletzt den Song "Let me reintroduce myself", in dem sie auch auf ihre Karriere zurückblickt. Noch 2021 soll ein neues Album erscheinen.