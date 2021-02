Super Bowl-Werbung: Peinliches erstes Date von Gwen Stefani und Blake Shelton

Seit 2015 sind Sängerin Gwen Stefani und Country-Star Blake Shelton schon ein Paar - und ihre Beziehung entwickelt sich prima. Vergangenen Oktober haben die beiden ihre Verlobung bekannt gegeben. Was Stefani und Shelton - trotz ihrer unterschiedlichen musikalischen Backgrounds - zu verbinden scheint, ist ihr Sinn für Humor. Und den haben die beiden nun in einer Telering-Werbung unter Beweis gestellt, die beim diesjährigen Super Bowl ausgestrahlt wurde.

Stefani: Peinliche erste Begegnung mit Blake Shelton

In dem Werbe-Clip stellt das Paar sein holpriges erstes Date nach.

Stefani gibt sich zu Beginn des Werbespots gelangweilt von den gestriegelten Typen in Los Angeles. Als Kuppler fungiert "Maroon 5"-Frontmann Adam Levine, bei dem sich die ehemalige "No Doubt"-Sängerin in einem Video-Call ausheult. Sie sei bereit, wieder zu daten, erklärt Stefani ihrem Kollegen. Vielleicht "jemanden, der anders ist. Vielleicht jemanden aus einem anderen Bundesstaat, jemanden, der kultiviert ist und sensibel, der sich von einer starken Frau mit Selbstvertrauen nicht eingeschüchtert fühlt."