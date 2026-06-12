Sucht, Haft und die Reue: Tim Allen rechnet mit dunkler Vergangenheit ab

In der Erfolgsserie "Hör mal, wer da hämmert" gab er den tollpatschigen Heimwerkerkönig und braven Familienvater. Als "Santa Clause" rettete er im gleichnamigen Film das Weihnachtsfest. Privat hat US-Schauspieler und Comedian Tim Allen jedoch nicht immer mit Vorbildlichkeit brilliert. So hätte er um ein Haar eine lebenslange Gefängnisstrafe absitzen müssen. 1978 wurde Allen am Flughafen von Kalamazoo/Michigan wegen des Besitzes von 650 Gramm Kokain festgenommen. Dem damals 23-jährigen Schauspieler drohte in der Folge lebenslängliche Haft. Am Ende wurde die Strafe auf sieben Jahre reduziert, wovon der ehemalige Heimwerkerkönig im Endeffekt lediglich 28 Monate hinter schwedischen Gardinen verbrachte (dazu mehr). Auch als Vater hätte der Schauspieler nachträglich vielleicht einiges anders gemacht.

Tim Allen: "Ich wollte nie wirklich Vater werden" In einem seltenen Interview mit US Weekly gab Allen zu, dass er auf seine Rolle als Vater nicht wirklich vorbereitet war. "Ich wollte nie wirklich Vater werden. Ich mache auf der Bühne Witze darüber. Ich war einfach nie ein großer Fan von Kindern. Wie man so oft über Elternschaft sagt: Man macht all das, um einen Führerschein oder einen Reisepass zu bekommen, aber nichts davon hat mit Kindererziehung zu tun", begann er. "Es war ein Prozess."

War in den prägenden Jahren ältester Tochter Kate nicht nüchtern Allen hat zwei Töchter: Katherine Allen und Elizabeth Allen-Dick. Katherine stammt aus seiner ersten Ehe mit Laura Deibel. Elizabeth teilt er mit seiner jetzigen Frau Jane Hajduk. "Bei Kate war ich oft weg, deshalb hat ihre Mutter den Großteil der Erziehung übernommen. Ich komme aus einer Familie mit sieben Jungen und zwei Mädchen, und mit Mädchen ist es eine ganz andere Welt für mich. Ich habe eine andere Vorstellung davon, was eine starke Frau ausmacht", gestand der Schauspieler und fügte hinzu: "Die typischen Mädchensachen – Kleidung, Aussehen, Klatsch und Tratsch – interessieren mich wenig. Ich habe mich darauf konzentriert, den Umgang mit Geld zu lernen, zu lernen, für sich selbst zu sorgen, und das funktioniert für Jungen wie für Mädchen." Allen, der mit 55 Jahren Vater von Elizabeth wurde, erzählte außerdem, dass er in den prägenden Jahren seiner ältesten Tochter Kate nicht nüchtern war. "Ich habe mich bei ihr entschuldigt. Bei der Jüngeren merke ich, wie anders es ist, seit ich fast 30 Jahre nüchtern bin", sagte er. "Sie hat diesen Mann nie kennengelernt. Ich habe oft darüber nachgedacht und mit Kate gesprochen, und sie nimmt es mir nicht übel." Seine Bindung zu seiner ältesten Tochter sei trotz allem innig.