"Bad Boy" Tim Allen: Seine finstere Vergangenheit

650 Gramm Koks

1978 wurde Allen am Flughafen von Kalamazoo/ Michigan wegen dem Besitz von 650 Gramm Kokain festgenommen. Dem Schauspieler drohte in der Folge eine lebenslange Haftstrafe. Seinen unvergleichlichen Charme dürfte er jedoch schon in seinen Zwanzigern besessen haben, denn Allen bekannte sich vor Gericht schuldig und kooperierte mit dem Staatsanwalt. Unter anderem gab er die Namen weiterer Drogendealer Preis. Die Gefängnisstrafe wurde auf sieben Jahre reduziert, wovon der ehemalige Heimwerkerkönig im Endeffekt lediglich 28 Monate hinter schwedischen Gardinen verbrachte.