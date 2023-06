Streit mit Charles dauert an: Prinz Andrew verweigert Auszug aus Royal Lodge

König Charles III. greift hart durch. Während Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren britischen Zweitwohnsitz Frogmore Cottage aufgeben mussten, wurde behauptet, dass auch Charles' Bruder Prinz Andrew künftig auf sein Zuhause, die sogenannte Royal Lodge, verzichten wird müssen. Es scheint aber so, als würde der gefallene Royal das Anwesen in Windsor, das er zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson bewohnt, vehement für sich beanspruchen.

Andrew will Royal Lodge nicht verlassen

Charles, der das Königshaus schon lange verschlanken will, hatte nach seiner Thronbesteigung im September einen Kassensturz angeordnet. Berichten zufolge will er Prinz Andrew seine jährliche Apanage in Höhe von 250.000 Pfund (285.000 Euro) streichen.

