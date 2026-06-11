Hollywood-Star David Harbour, bekannt aus der Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things", hat sich in einem Interview mit Variety zu den Gerüchten rund um eine angeblich angespannte Beziehung zu seiner ehemaligen Kollegin Millie Bobby Brown geäußert. Die Spekulationen kamen im November 2025 auf, als ein Bericht der Daily Mail behauptete, Brown habe vor Beginn der Dreharbeiten zur fünften Staffel eine seitenlange "Beschwerde wegen Belästigung und Mobbing" gegen Harbour eingereicht.

Harbour: "Die Leute haben Angst, menschlich zu sein" Im Gespräch mit Variety räumte Harbour ein, dass es tatsächlich eine "Meinungsverschiedenheit" zwischen ihm und Brown gegeben habe. Doch die Geschichte wurde seiner Meinung nach verzerrt dargestellt: "Es kam auf eine seltsame Weise heraus", so Harbour. Er betonte, dass solche Spannungen in einem professionellen Umfeld, insbesondere bei einer langjährigen Zusammenarbeit, nicht ungewöhnlich seien. "Es ist eine Show, die über zehn Jahre ging. Wir haben während ihrer prägenden Teenagerjahre zusammengearbeitet und stellten eine Vater-Tochter-Beziehung dar. Ich weiß nicht, ob Menschen Familien oder Freunde haben, mit denen sie so viel Zeit verbringen, aber man gerät gelegentlich in Streitigkeiten."

Harbour machte deutlich, dass der berufliche Kontext zusätzliche Herausforderungen mit sich brachte: "In Familien ist es okay, weil man einfach Meinungsverschiedenheiten hat und dann wieder zusammenfindet. Das Problem bei einer milliardenschweren Show ist, dass Hunderte von Menschen involviert sein wollen." Trotz des Konflikts sei die Situation schnell geklärt worden, will Harbour betont wissen: "Es war nur ein einfaches "Riss-und-Reparatur"-Ding, das wir geregelt haben, sobald wir alle aus dem Weg geräumt und miteinander gesprochen haben. Zwischen uns ist alles in Ordnung." Und weiter: "Jeder hat heutzutage große Angst davor, Dinge anzusprechen. Die Leute haben Angst, menschlich zu sein. Es ist schade, denn ich weiß nicht, wie ich mich in dieser seltsamen Medienwelt zurechtfinden soll. Aber es war völlig normal, und wir verehren uns gegenseitig und haben das immer getan."