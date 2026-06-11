Auf einem der Bilder ist eine Torte zu sehen, deren rosafarbenes Inneres das Geschlecht des Babys verrät: Es wird ein Mädchen. Cuoco und Pelphrey posieren dabei mit ihrer dreijährigen Tochter Matilda , die sich ebenfalls über ihr kommendes Geschwisterchen zu freuen scheint.

Die US-amerikanische Schauspielerin Kaley Cuoco ("The Big Bang Theory") und ihr Verlobter, der Schauspieler Tom Pelphrey , erwarten ein zweites Kind. Das Paar teilte die freudige Nachricht über Instagram und zeigte dabei eine beeindruckende Bilderserie.

Cuoco: "Kleiner Schatz auf dem Weg"

"Dabei, unsere kleine Familie zu vervollständigen, was für ein Traum, der wahr wird!", schrieb Cuoco in ihrem emotionalen Beitrag auf der Plattform. Die Schauspielerin sprach auch offen über die Herausforderungen ihrer zweiten Schwangerschaft. "Diese zweite Reise war auf viele Arten ein bisschen windiger, aber wow, wir sind so dankbar für diesen Moment!! Kleiner Schatz auf dem Weg!!!", hieß es weiter in ihrem Post. Ihren Verlobten bezeichnete sie liebevoll als "Mädchen-Papa fürs Leben" – eine Anspielung auf die Tatsache, dass er bald Vater von zwei Töchtern sein wird.

Cuoco ergänzte den Instagram-Beitrag mit mehreren Aufnahmen ihres wachsenden Babybauchs sowie Schnappschüssen aus den vergangenen Monaten. Eine humorvolle Note fügte sie hinzu: "Und ja, das letzte Bild ist unsere winzige Prinzessin, die uns den Mittelfinger zeigt!"

Cuoco und Pelphrey sind seit August 2024 verlobt. Kennengelernt haben sich die beiden über ihren gemeinsamen Manager.