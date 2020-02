Stolzer Vater: Dwayne Johnsons Tochter will Wrestlerin werden

Dwayne Johnson, berühmt geworden als "The Rock", zeigte sich verzückt: "So stolz. Lebe deinen Traum. An die Arbeit", schrieb der 47-Jährige ebenfalls auf Instagram. Laut Veranstalter World Wrestling Entertainment ( WWE) hat die Tochter des Schauspielers bereits ihr Training im WWE Performance Center in Orlando, Florida begonnen. Sie sei auf dem Weg, der erste WWE-Wrestling-Superstar in der vierten Generation zu werden. Nicht nur ihr Vater war Wrestler, sondern auch ihr Großvater Rocky Johnson und ihr Urgroßvater Peter Maivia.