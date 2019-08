Moneten-Meister: Dwayne Johnson ist bestbezahlter Schauspieler

Bradley Cooper streifte das meiste Geld mit dem Film "A Star Is Born" ein, wo er nicht nur gemeinsam mit Lady Gaga das tragische Liebespaar gab, sondern auch Regie führte. Aber er ist auch als "Rocket" in der Marvel-Welt unterwegs - dafür gab es Platz 6. Der achte Platz ging dann an Chris Evans (Captain America) und Paul Rudd schaffte es als "Ant-Man" auch noch in die Top 10 (Platz 9) .