Stilikone Alexa Chung macht mit Mode Millionen-Verlust

Alexa Chung hat 1,7 Millionen Euro Schulden mit ihrem Unternehmen gemacht. Das 34-jährige Model ist eines der bekanntesten Gesichter in der Fashionwelt, dennoch will es mit der eigenen Firma noch nicht so richtig klappen.

Im Mai 2017 gründete die Britin ihr eigenes Modelabel Alpha Charlie und musste in ihrem ersten Geschäftsjahr offenbar enorme Verluste in Kauf nehmen. Während Chung mit knapp 85.000 Euro Schulden gestartet war, hat sich der Berg mittlerweile auf knapp 1,7 Millionen Euro angehäuft.

Foto: AP/Kristina Bumphrey

Schlechter als erwartet

Dass die Linie des Models im ersten Jahr keinen finanziellen Gewinn erwirtschaftet, zwar zu erwarten, aber mit so hohen Verlusten war nicht zu rechnen. Die Modelinie von Chung umfasst aktuell 145 Kleidungsstücke.

Für die ehemalige Moderatorin war der Schritt in die Selbstständigkeit letztes Jahr notwendig, weil sie sich nicht mehr an fremde Regeln halten wollte. "Ich wollte die Freiheit haben, meine eigene Welt zu entwerfen, ohne dass am Ende jemand anderes sein Etikett daran heften. Ich habe das Gefühl, dass ich es jetzt großziehen und ins Laufen bringen muss, solange ich noch jung genug bin und die Energie habe und auf dem Laufenden mit der Popkultur bin und damit etwas Relevantes schaffen kann", erklärte das Model im Interview mit 'BoF'.

Foto: Andy Kropa /Invision/AP

Bislang hat sich der Plan als nicht sonderlich erflogreich erwiesen. Um eine internationale Marke zu etablieren, dauert es aber auch eine gewisse Zeit, in der man nicht selten am Beginn finanzielle Einbußen hinnehmen muss.

Foto: ap/Neil Hall

