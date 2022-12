Steven Tyler: Klage wegen sexueller Übergriffe an Minderjähriger

Das Verfahren läuft anonym. Tyler wird in der Klage namentlich nicht genannt. Der Angeklagte wird unter einem Pseudonym angeführt. Holcomb hat in der Vergangenheit aber öffentlich über ihre angebliche Beziehung zu dem New Yorker gesprochen und ihre Anschuldigungen gegen Tyler im Laufe der Jahre mehrmals detailliert dargelegt.

In der Klage wird behauptet, der Mann habe Holcomb als Teenagerin bei einem "Aerosmith"-Konzert in Portland, wo sie lebte, getroffen. Nach der Show habe er sie in sein Hotelzimmer mitgenommen. Die Klägerin behauptet, ihm ihr Alter verraten und ihr von ihrem turbulenten Privatleben erzählt zu haben, bevor er an ihr "verschiedene kriminelle sexuelle Handlungen beging".