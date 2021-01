Stars, die mit dem Rauchen aufgehört haben

Antonio Banderas

Vor vier Jahren erlitt der Hollywoodstar beim Sport in seinem Haus in der südenglischen Grafschaft Surrey unweit von London einen Herzinfarkt, der sein Leben total veränderte. "Der Infarkt hat mir das Leben gerettet. Plötzlich räumst du den wirklich wichtigen Dingen Vorrang ein", bilanzierte Banderas in mehreren seiner jüngsten Interviews. Es gebe inzwischen einen "neuen" Antonio Banderas. "Vielleicht ist es nicht mal so schlecht, den (alten) Banderas zu töten", sagte der Schauspieler ("Die Maske des Zorro") jüngst der Zeitung "El Periódico". Er ist überzeugt: "Den Infarkt habe ich mir ganz alleine eingebrockt." Mittlerweile achtet er auf einen besseren Lebensstil. "Ich rauche nicht mehr, ich esse nicht mehr jeden Tag Fleisch und mache mir nicht mehr so viel Stress", so Banderas.