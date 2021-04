Stars, die gerne (sehr sehr) viel Trinkgeld geben

Jay-Z

Berichten zufolge soll Musiker Jay-Z 2011 eine Albumveröffentlichung in einem noblen Restaurant in Miami gefeiert haben. Der Champagner sei dabei in Strömen geflossen und habe am Ende eine Rechnung von 250.000 US-Dollar verursacht. Jay-Z soll sein Börserl aber freimütig göffnet und ein Trinkgeld in Höhe von 50.000 Dollar gegeben haben.