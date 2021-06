"Star Trek"-Star Lisa Banes nach Verkehrsunfall verstorben

Die US-amerikanische Schauspielerin Lisa Banes ist tot. Sie starb am 14. Juni im Alter von 65 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls, wie die New York Post berichtet. Demnach habe sie zehn Tage in einem New Yorker Spital um ihr Leben gekämpft, nachdem sie am 4. Juni auf dem Gehsteig von einem Motorrad erfasst wurde. Von ihren schweren Gehirnverletzungen sollte sie sich schließlich aber nicht mehr erholen.