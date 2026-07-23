William Shatner und Tochter geben beide Krebsdiagnose im fortgeschrittenen Stadium bekannt

„Star Trek“-Star William Shatner und seine Tochter Melanie Shatner Gretsch gaben bekannt, dass sie gleichzeitig gegen Krebs im fortgeschrittenen Stadium gekämpft haben. Das Vater-Tochter-Duo, das inzwischen krebsfrei ist, erzählte in einem Interview mit dem Magazin People, dass die 61-jährige Melanie im Jahr 2022 die Diagnose erhielt. Ein Jahr später erfuhr ihr Vater, an einem Melanom zu leiden, welches bereits in Lunge und Gehirn gestreut hatte.

William Shatner erhielt Krebsdiagnose nach Tochter „Ich hatte einen Anfall und war völlig aufgelöst“, erinnerte sich Shatners Tochter an den Moment ihrer Diagnose. „Ich rief dich an und sagte: ‚Ich glaube, ich sterbe.‘“ Ihr Vater sei ihr damals eine wichtige Stütze gewesen. Fünfzehn Minuten später sei der heute 95-Jährige in ihrer Einfahrt gestanden, um sie an ihre Stärke zu erinnern. „Er gab mir, was ich seit meiner Kindheit kenne, eine richtige Papa-Umarmung“, erinnerte sich Melanie. „Er sagte: ‚Das wird nur ein kurzer Abschnitt in deinem Leben sein. Du wirst das überstehen, und es wird eine schöne Erinnerung sein.‘“