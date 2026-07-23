Vielseitig begabter Rekordbrecher: Das Vermögen von „Star Trek“-Ikone William Shatner

Als Captain Kirk wurde William Shatner zur „Star Trek“-Ikone. Zusammen mit seiner Mannschaft vom Raumschiff Enterprise wagte er sich in der legendären Science-Fiction-Serie (1966-1969) mutig dorthin zu gehen, wo zuvor noch niemand war - so lautete das Motto, das Kirk im Vorspann der Folgen vortrug. Sechs Jahrzehnte später hält der Schauspieler offenbar noch an diesem Leitspruch fest: Erst vor wenigen Tagen kündigte er einen Debüt-Auftritt mit seiner Heavy-Metal-Band The *uckers an. Der Kanadier teilte auf Youtube und auf Instagram eine Mitteilung, laut der er mit seiner Band am 20. September bei einem Musikfestival in Chicago auftreten soll. Vergangenen Februar hatte er angekündigt, unter die Heavy-Metal-Musiker gehen und eine Platte herausbringen zu wollen. Rekordbrecher: Shatner als ältester Mensch im Weltall Auch ist Shatner bis ins hohe Alter bewundernswert aktiv geblieben: 2021 war er bei einem suborbitalen Flug ins All als Weltraumtourist an Bord der New Shepard von Blue Origin. Mit 90 Jahren und 6 Monaten war er zu diesem Zeitpunkt der älteste Mensch, der je im All gewesen ist. Dieser Rekord wurde im Mai 2024 vom Astronauten Ed Dwight (90 Jahren und 8 Monaten) gebrochen. „Es war unbeschreiblich“, sagte Shatner unter Tränen nach seiner Rückkehr aus dem All. „Diese Erfahrung hat mich so bewegt. Ich bin so voller Emotionen. Ich bin überwältigt, ich hatte ja keine Ahnung.“ In einem knallblauen Raumanzug hatte er mit 90 Jahren an Bord des Raketensystems „New Shepard“ den rund zehnminütigen Ausflug ins All, zeitweise mit Schwerelosigkeit, unternommen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/BLUE ORIGIN/JOSE ROMERO / JOSE ROMERO William Shatner flog 2021 ins All.

Damit konnte Shatner zumindest einen kleinen Blick in die in der Science-Fiction-Serie „Star Trek“ immer wieder zitierten „unendlichen Weiten“ des Weltraums werfen - und der habe einen bleibenden, fast schon ein wenig verstörenden Eindruck hinterlassen, sagte Shatner. „Es war anders, als es immer beschrieben wird, und anders als alles, was ich je gesehen oder erlebt habe. Es ist so enorm und so schnell und geht um die Plötzlichkeit von Leben und Tod. Man sieht dort draußen nur Schwarz - und auf der Erde sieht man Blau und Licht. Was ich wirklich jedem sagen will, ist, wie gefährdet und zerbrechlich alles ist - es gibt nur diese dünne Schicht von Atmosphäre, die uns am Leben hält.“

Shatner und Tochter zeitgleich in Krebsbehandlung Diese Woche sorgte der „Star Trek“-Star für weniger erfreuliche Schlagzeilen, als er und seine Tochter Melanie Shatner Gretsch bekannt gaben, dass sie gleichzeitig gegen Krebs im fortgeschrittenen Stadium gekämpft haben. Das Vater-Tochter-Duo erzählte in einem Interview mit dem Magazin People, dass die 61-jährige Melanie im Jahr 2022 die Diagnose erhielt. Ein Jahr später erfuhr ihr Vater, an einem Melanom zu leiden, welches bereits in Lunge und Gehirn gestreut hatte. Inzwischen gelten beide wieder als krebsfrei. Dazu mehr: