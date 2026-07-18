Der 70er-Jahre-Serien-Hit „Unsere kleine Farm“ ist mit einer Neufassung seit 9. Juli auf Netflix zurück ( dazu mehr ). Die Original-Serie, die auf den halb-autobiografischen Romanen von Laura Ingalls Wilder beruht und von 1974 bis 1983 erstausgestrahlt wurde, galt einst als Inbegriff familienfreundlicher Unterhaltung. Hinter den Kulissen waren einige der Stars der Kultserie jedoch in mehrere Skandale verwickelt - allen voran Hauptdarsteller Michael Landon , der mit mehreren Fehltritten von sich reden machte.

Die Geschichte von „Unsere Kleine Farm“ spielt im 19. Jahrhundert und erzählt vom Leben der Pionierfamilie Ingalls in Walnut Grove, Minnesota. In den Hauptrollen waren einst neben Landon als Charles „Pa“ Ingalls, Karen Grassle als Caroline „Ma“ Ingalls, Melissa Gilbert als Laura Ingalls, Melissa Sue Anderson als Lauras Schwester Mary und die Zwillinge Lindsay und Sydney Greenbush zu sehen, die beide abwechselnd Nesthäkchen Carrie verkörperten. Woran sich vielleicht nicht mehr alle erinnern: Auch die verstorbene Schauspielerin Shannen Doherty war in der neunten Staffel ebenfalls zu sehen.

Privat sorgte vor allem Michael Landon für einige Negativ-Schlagzeilen.

Michael Landon für obszöne Witze hinter den Kulissen bekannt

So hieß es über den ehemaligen „Unsere kleine Farm“-Hauptdarsteller, der die Serie auch inszenierte und produzierte, dass er sich hinter den Kulissen nicht immer politisch korrekt verhalten habe.

Der Schauspieler, der 1991 im Alter von 54 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstarb, war für sein obszönes Verhalten hinter den Kulissen berüchtigt. Seine Serien-Ehefrau Karen Grassle behauptete in einem Interview mit Good Day New York im Jahr 2021, dass Landon während der Dreharbeiten zu gemeinsamen Bettszenen obszöne Witze über die weibliche Anatomie erzählte.

Gegenüber People beklagte sich Karen Grassle, wegen Landons Verhalten „verbittert“ und „wütend“ gewesen zu sein, während sie in ihrem 2021 erschienenen Buch „Bright Lights, Prairie Dust: Reflections on Life, Loss, and Love from Little House’s Ma“ ihrem ehemaligen Co-Star vorwarf, am Set über seine Libido geprahlt zu haben.

„Ich wollte gar nicht an seinen Penis denken“, schrieb Grassle und fügte hinzu, Landon sei „am Schminktisch überglücklich“ gewesen, als er mit den „Vorzügen von Bienenpollen für den alternden Mann“ angab.

Grassles Behauptungen bestätigt ein weiteres ehemaliges Mitglied der Seriencrew.

2020 erzählte der ehemalige Kinderstar Rademes Perna, der in „Unsere kleine Farm“ acht Folgen lang als John Sanderson Edwards zu sehen war, gegenüber Fox News über Landon: „In der Öffentlichkeit hatte er dieses makellose Image. Aber er erzählte einige der schmutzigsten Witze, die ich je gehört habe.“