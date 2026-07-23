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Austropromis

Liebeswirren rund um „Jedermann“ Philipp Hochmair

Die Gerüchteküche in Salzburg brodelt gewaltig - Philipp Hochmair hält sich aber lieber bedeckt.
23.07.2026, 10:34

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"Jedermann" Philipp Hochmair

Schauspieler Philipp Hochmair bestreitet ja derzeit seine dritte Saison als „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen. Abseits der Bühne wird er aber wieder mit Designerin Carolin Sinemus gesichtet.

Designerin Carolin Sinemus

Designerin Carolin Sinemus

Und natürlich brodelt da die Gerüchteküche, sie könnte die echte „Buhlschaft“ in seinem Leben sein.

Hochmair verhält sich aber gewohnt kryptisch, was sein Liebesleben angeht. In einem Interview mit ServusTV will er sich nicht wirklich was entlocken lassen.

Es gäbe kein Liebesleben, weil er so viel arbeiten muss, sagt er da zum Beispiel. Aber: „Klar gibt's Liebe in meinem Leben“, fügt er dann doch noch hinzu. „Das ist wichtig, jeder braucht Liebe.“

Eine Beziehung mit ihm wäre schön, lustig und dynamisch, wie er schmunzelnd anmerkt. Er habe mehrere kleine Wohnungen, in denen er aber kaum sei, und wenn man da mit ihm wohnen würde, würde man auch viel Zeit mit Warten verbringen. „Und das will ich niemanden zumuten.“

Was Philipp Hochmair zu seiner Nacktszene im Salzburger „Jedermann“ sagt

Auf die konkrete Frage, ob er jetzt eine Beziehung hat oder nicht, wollte er dann schlussendlich nicht wirklich antworten. 

 

Theater Philipp Hochmair Salzburg Salzburger Festspiele
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