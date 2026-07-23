Liebeswirren rund um „Jedermann“ Philipp Hochmair

Schauspieler Philipp Hochmair bestreitet ja derzeit seine dritte Saison als „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen. Abseits der Bühne wird er aber wieder mit Designerin Carolin Sinemus gesichtet.

Und natürlich brodelt da die Gerüchteküche, sie könnte die echte „Buhlschaft“ in seinem Leben sein.

Hochmair verhält sich aber gewohnt kryptisch, was sein Liebesleben angeht. In einem Interview mit ServusTV will er sich nicht wirklich was entlocken lassen.

Es gäbe kein Liebesleben, weil er so viel arbeiten muss, sagt er da zum Beispiel. Aber: „Klar gibt's Liebe in meinem Leben“, fügt er dann doch noch hinzu. „Das ist wichtig, jeder braucht Liebe.“