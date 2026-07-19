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Austropromis

Was Philipp Hochmair zu seiner Nacktszene im Salzburger „Jedermann“ sagt

Nach der Premiere wurde ausgelassen im Stieglkeller gefeiert - traditioneller Bieranstich inklusive.
19.07.2026, 11:16

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Ein Mann und eine Frau beim Bieranstich eines Stiegl-Fasses, wobei die Frau in einem verzierten Kleid lachend den Zapfhahn hält.

Schauspieler Philipp Hochmair hat den Salzburger Domplatz wieder als „Jedermann“ eingenommen - und das bereits in der dritten Saison. „Es fühlt sich immer an wie eine Premiere“, sagte er dennoch, als er vor Stückbeginn noch ein Bad in der Menge der Festspielgäste und Schaulustigen nahm und auch gerne für Selfies posierte.

Jedermann völlig nackt und bloß: „Zieh was an! Ist peinlich …“

Eine etwas aufsehenerregende Neuerung gab's im Stück dann aber doch, denn Hochmair zieht sich komplett nackt aus: „Das war mir einfach wichtig, ich wollte das so machen. Im ersten Jahr hatte ich eine schwarze Unterhose an, letztes Jahr eine weiße, heuer noch weniger. Mal schauen, was noch kommt.“

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Gery Keszler, Magdalena Weissbacher (JTI) und Miha Veberic

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Carolin Sinemus, Eva Maria Baronin von Schilgen, Klaus Mathis und Andrea Rinderknecht

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Künstler Igor Zindovic präsentierte sein "Jedermann"-Bild

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Ex-Skifahrerin Alexandra Meissnitzer

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"Mammon" Kristof Van Boven

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"Tod" Dominik Dos-Reis und Meike Droste ("Armer Nachbar" und "Werke")

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Nach dem Anstich nahm Buhlschaft Roxane Duran einen kräftigen Schluck

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Das Festspieldirektorium: Lukas Crepaz, Karin Bergmann und Kristina Hammer

Unter den Premierengästen war auch Hochmairs Vertraute, die Frau, die immer wieder an seiner Seite gesehen wird und ihn auch als Designerin ausstattet, Carolin Sinemus: „Ich sehe das Stück nach den beiden Proben heuer bereits zum dritten Mal“, meinte sie.

Interims-Intendantin Karin Bergmann zeigte sich im Anschluss begeistert: „Ich freue mich riesig, dass meine erste Premiere in Salzburg so gelungen ist. Es war eine Wiederaufnahme, und Robert Carsen hat sie noch einmal besser gemacht.“

„Jedermann“ im Laufe der Zeit: Rekorde Stars und Aufreger

Ganz viel Druck fiel von Daniela Ziegler bei der Premierenfeier ab, die ihr Debüt als „Jedermanns Mutter“ hatte: „Hier zu spielen, ist schon was ganz Besonderes, deshalb war ich ungewöhnlich nervös und bin jetzt sehr erleichtert.“

Einspringerin Meike Droste (sie übernahm erst vor wenigen Tagen die Doppelrolle „Armer Nachbar“/„Werke“ von Sylvie Rohrer) sagte: „Das war schon eine ziemliche Challenge, aber jeder im Team hat mich super unterstützt.“

Salzburger „Jedermann“: Das Kleid der Buhlschaft (und der nackte Jedermann)

Und was wäre eine „Jedermann“-Premiere ohne den traditionellen Bieranstich von „Jedermann“ und Buhlschaft im Stieglkeller? Das Bisovsky-Kleid von Roxane Duran bekam zwar ein paar Spritzer ab, sie nahm das aber locker: „Das macht nichts, gehört hier wahrscheinlich einfach dazu“, lachte sie.

Theater Kabarett Philipp Hochmair Salzburg
kurier.at, SW  | 

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