Salzburger „Jedermann“: So sieht die neue Buhlschaft aus

Der Jedermann bleibt, die Buhlschaften wechseln: Das kennt man von den Salzburger Festspielen. So auch heuer wieder: „Jedermann“ Philipp Hochmair steht den dritten Sommer in dieser Rolle auf der Bühne des Domplatzes, an seiner Seite neu ist Roxane Duran als Buhlschaft. Nun gibt es die ersten Fotos der Schauspielerin: