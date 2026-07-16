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Kultur

Salzburger „Jedermann“: So sieht die neue Buhlschaft aus

Roxane Duran steht heuer erstmals in der größten kleinsten Rolle des Sommers auf der Bühne. Nun gibt es erste Fotos.
16.07.2026, 13:45

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SALZBURGER FESTSPIELE 2026: FOTOPROBE JEDERMANN

Der Jedermann bleibt, die Buhlschaften wechseln: Das kennt man von den Salzburger Festspielen. So auch heuer wieder: „Jedermann“ Philipp Hochmair steht den dritten Sommer in dieser Rolle auf der Bühne des Domplatzes, an seiner Seite neu ist Roxane Duran als Buhlschaft. Nun gibt es die ersten Fotos der Schauspielerin:

SALZBURGER FESTSPIELE 2026: FOTOPROBE JEDERMANN

SALZBURGER FESTSPIELE 2026: FOTOPROBE JEDERMANN

SALZBURGER FESTSPIELE 2026: FOTOPROBE JEDERMANN

SALZBURGER FESTSPIELE 2026: FOTOPROBE JEDERMANN

SALZBURGER FESTSPIELE 2026: FOTOPROBE JEDERMANN

SALZBURGER FESTSPIELE 2026: FOTOPROBE JEDERMANN

SALZBURGER FESTSPIELE 2026: FOTOPROBE JEDERMANN

SALZBURGER FESTSPIELE 2026: FOTOPROBE JEDERMANN

SALZBURGER FESTSPIELE 2026: FOTOPROBE JEDERMANN

Dress rehearsal of Hugo von Hofmannsthal's drama Jedermann in Salzburg

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