Turtel-Szene in Italien: Kidman heizt Gerüchte um Romanze mit George-Clooney-Lookalike an
Nanu, hat sich Nicole Kidman etwa wieder verliebt? Die Oscar-Preisträgerin wurde in Italien mit dem Private-Equity-Investor Michael Reinstein gesichtet. Das ungezwungene Treffen heizte die Gerüchte um eine mögliche Beziehung nach ihrer Scheidung von Keith Urban an.
Nicole Kidman: Spekulationen um Beziehung mit Michael Reinstein
Wie Fotos zeigen, die unter anderem Page Six vorliegen, wurde Kidman am Samstag vor ihrem Hotel in Portofino von Paparazzi dabei geknipst, wie sie offenbar von Reinstein Abschied nahm, als dieser gerade ihre Luxus-Suite zu verlassen schien.
Die 59-jährige Schauspielerin unterhielt sich angeregt mit dem Geschäftsmann. Auf einem der Fotos blickt sie ihm tief in die Augen (zu sehen hier).
Es ist laut Hello! unklar, welche Uhrzeit es war, aber Kidman trug ein champagnerfarbenes, seidiges Trägertop mit passendem Rock; ein Outfit, das an ein Nachthemd erinnerte. Der „Moulin Rouge“-Star wirkte entspannt, während sich die beiden auf der Terrasse unterhielten. In Summe machte das Duo einen entspannten und vertrauten Eindruck - was nun zu neuen Spekulation um eine mögliche neue Liebe im Leben von Nicole Kidman führt.
Die Schauspielerin hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob ihre Verbindung zu Reinstein rein freundschaftlich oder romantischer Natur ist.
Wer ist Michael Reinstein?
Als die Fotos erstmals veröffentlicht wurden, war zunächst nicht klar, um wen es sich bei Kidmans Begleiter handelte, der mit seinen grauen Haaren und seiner lässigen Art sich zu kleiden optisch Ähnlichkeit mit Hollywood-Star George Clooney hat. Von einem „mysteriösen Mann“ berichtete etwa news.com.au.
Inzwischen wurde seine Identität gelüftet.
Michael Reinstein ist ein amerikanischer Unternehmer und Gründer und Vorsitzender einer globalen Private-Equity-Gesellschaft. Außerdem ist er Mitbegründer des Fernsehsenders USN. Unter Private Equity (privates Beteiligungskapital) versteht man Eigenkapitalinvestitionen in nicht börsennotierte Unternehmen.
Laut Page Six stammt Reinstein aus Los Angeles. Während sein Beziehungsstatus nicht bekannt ist, galt Kidman seit der Trennung von Keith Urban als Single. Die Schauspielerin reichte 2025 die Scheidung ein, fast zwei Jahrzehnte nach ihrer Hochzeit im Jahr 2006. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Sunday Rose und Faith Margaret, und hielt die Details der Trennung weitgehend privat.
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