Turtel-Szene in Italien: Kidman heizt Gerüchte um Romanze mit George-Clooney-Lookalike an

Nanu, hat sich Nicole Kidman etwa wieder verliebt? Die Oscar-Preisträgerin wurde in Italien mit dem Private-Equity-Investor Michael Reinstein gesichtet. Das ungezwungene Treffen heizte die Gerüchte um eine mögliche Beziehung nach ihrer Scheidung von Keith Urban an. Nicole Kidman: Spekulationen um Beziehung mit Michael Reinstein Wie Fotos zeigen, die unter anderem Page Six vorliegen, wurde Kidman am Samstag vor ihrem Hotel in Portofino von Paparazzi dabei geknipst, wie sie offenbar von Reinstein Abschied nahm, als dieser gerade ihre Luxus-Suite zu verlassen schien. Die 59-jährige Schauspielerin unterhielt sich angeregt mit dem Geschäftsmann. Auf einem der Fotos blickt sie ihm tief in die Augen (zu sehen hier).

Es ist laut Hello! unklar, welche Uhrzeit es war, aber Kidman trug ein champagnerfarbenes, seidiges Trägertop mit passendem Rock; ein Outfit, das an ein Nachthemd erinnerte. Der „Moulin Rouge“-Star wirkte entspannt, während sich die beiden auf der Terrasse unterhielten. In Summe machte das Duo einen entspannten und vertrauten Eindruck - was nun zu neuen Spekulation um eine mögliche neue Liebe im Leben von Nicole Kidman führt. Die Schauspielerin hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob ihre Verbindung zu Reinstein rein freundschaftlich oder romantischer Natur ist.