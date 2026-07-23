Theaterdebüt: Suri Cruise übernimmt Rolle in ikonischem Shakespeare-Stück

2024 hatte die Tochter von Holmes und Tom Cruise die LaGuardia High School in New York City absolviert und geht seitdem aufs College. Nun berichtet Page Six, dass der Hollywood-Spross schon bald in einer modernen Adaption von William Shakespeare s berühmtem Stück „Ein Sommernachtstraum“ mitspielen soll.

Im Leben von Katie Holmes und ihrer Tochter Suri Cruise scheint sich derzeit einiges zu tun. Erstere heizte kürzlich Gerüchte um eine neue Beziehung an, als sie sich händchenhaltend mit Künstler Jason Bard Yarmosky bei der Vorführung von Olivia Wilde s Film „The Invite“ zeigte . Und Suri, die im April 20 Jahre alt wurde (ja, wie die Zeit vergeht!), scheint erste Schritte in Richtung einer eigenen Schauspielkarriere zu machen.

Die 90-minütige Produktion soll dem US-Portal zufolge von Suri Cruise und ihren Kommilitonen der Carnegie Mellon University im Peirce Studio des Trust Arts Education Center in Pittsburgh, Pennsylvania, uraufgeführt werden.

Es sollen zwei Vorstellungen, jeweils am am 31. Juli und 1. August stattfinden, bevor das Ensemble nach Großbritannien reist. Demnach werde „Midsummer!“ seine britische Premiere beim Edinburgh Festival Fringe 2026, das vom 7. bis 31. August stattfindet, feiern.

Welche Rolle Suri konkret übernimmt, ist bisher nicht bekannt. Eine offizielle Bestätigung der geplanten Theater-Produktion ist bislang auch noch nicht erfolgt.

Wo Suri Cruise studiert

Bereits seit ihrer frühen Kindheit nahm Suri Cruise Ballettunterricht. Kürzlich hat sie ihr zweites Studienjahr an der Carnegie Mellon University abgeschlossen. Die Carnegie Mellon University School of Drama bietet Bachelor-Studiengänge in Schauspiel und Musicaltheater an. Es herrschen strenge Aufnahmevoraussetzungen. Suri soll am Musicaltheater der Universität studieren. Erste Theaterluft soll Suri Cruise bereits geschnuppert haben. Laut Page Six verkörperte sie im März die Figur Angel in „Cosmic Microwave Background“, einer einmaligen szenischen Lesung im New Hazlett Theater in Pittsburgh. Zuvor hatte man angenommen, dass Suri möglicherweise ein Modestudium in Erwägung ziehen würde.