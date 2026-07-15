Katie Holmes heizt Liebesgerüchte an: Händchenhaltend mit 8 Jahre jüngerem Künstler

Gibt es im Leben von Schauspielerin Katie Holmes etwa einen neuen Mann? Aktuelle Paparazzi-Fotos lassen dies vermuten. Katie Holmes und Jason Bard Yarmosky ein Paar? Holmes heizte Gerüchte um eine mögliche Beziehung an, als sie am Wochenende händchenhaltend mit dem Künstler Jason Bard Yarmosky fotografiert wurde. Die beiden besuchten am Freitagabend in New York eine Vorführung von Olivia Wildes Film „The Invite“. Auf Fotos, die von der Daily Mail veröffentlicht wurden, sind die beiden händchenhaltend zu sehen (die Bilder finden Sie hier).

Details über Liebes-Date Und als würden die vielsagenden Aufnahmen nicht ohnehin schon Bände sprechen, plaudert der Augenzeuge, der die 47-jährige Holmes und den knapp zehn Jahre jüngeren Yarmosky (39) bei ihrem Date beobachtet haben soll, gegenüber People aus, dass das Duo abseits der Kameras sehr verliebt wirkte. „Er flüsterte ihr ins Ohr, und sie lachte“, wird die Quelle zitiert. „Sie wirkten sehr vertraut miteinander, und sie hatte den ganzen Abend ein Lächeln im Gesicht.“