Katie Holmes heizt Liebesgerüchte an: Händchenhaltend mit 8 Jahre jüngerem Künstler
Gibt es im Leben von Schauspielerin Katie Holmes etwa einen neuen Mann? Aktuelle Paparazzi-Fotos lassen dies vermuten.
Katie Holmes und Jason Bard Yarmosky ein Paar?
Holmes heizte Gerüchte um eine mögliche Beziehung an, als sie am Wochenende händchenhaltend mit dem Künstler Jason Bard Yarmosky fotografiert wurde. Die beiden besuchten am Freitagabend in New York eine Vorführung von Olivia Wildes Film „The Invite“. Auf Fotos, die von der Daily Mail veröffentlicht wurden, sind die beiden händchenhaltend zu sehen (die Bilder finden Sie hier).
Details über Liebes-Date
Und als würden die vielsagenden Aufnahmen nicht ohnehin schon Bände sprechen, plaudert der Augenzeuge, der die 47-jährige Holmes und den knapp zehn Jahre jüngeren Yarmosky (39) bei ihrem Date beobachtet haben soll, gegenüber People aus, dass das Duo abseits der Kameras sehr verliebt wirkte.
„Er flüsterte ihr ins Ohr, und sie lachte“, wird die Quelle zitiert. „Sie wirkten sehr vertraut miteinander, und sie hatte den ganzen Abend ein Lächeln im Gesicht.“
„Sie saßen während des Films zusammen, und zeitweise hatte sie ihren Kopf an seine Schulter gelehnt. Sie sahen sehr süß aus“, plauderte der Insider weiter aus. Nach der Vorführung sollen die Schauspielerin und der Künstler den Abend „plaudernd mit Freunden“ auf der Afterparty im „The Boat House“ verbracht haben.
Wer ist Jason Bard Yarmosky?
Der Künstler wurde 1987 in New York geboren und beschäftigt sich laut seiner offiziellen Website in seinen Werken hauptsächlich mit den Themen Altern, Zeit und Erinnerung. 2010 schloss Yarmosky sein Studium an der School of Visual Arts in New York mit einem Bachelor of Fine Arts ab. Seine Kunstwerke wurden nicht nur in New York, sondern auch international in Städten wie Paris ausgestellt.
Katie Holmes hat ihr Verhältnis zu Yarmosky bisher nicht offiziell kommentiert. Der ehemalige „Dawson's Creek“-Star war von 2006 bis 2012 mit Tom Cruise verheiratet. Von 2013 bis 2019 war sie in einer streng geheim gehaltenen Beziehung mit Jamie Foxx, die nach sechs Jahren endete. Später datete sie vorübergehend Star-Koch Emilio Vitolo Jr und Musiker Bobby Wooten III. Seit 2022 galt sie bis jetzt aber offiziell als Single.
Kommentare