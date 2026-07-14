2002 war Daveigh Chase durch die Rolle der Samara Morgan im Horrorfilm „The Ring“ bekanntgeworden. 2017 hatte sie sich aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Am 16. Juni starb der ehemalige Kinderstar im Alter von 35 Jahren.

In den Jahren vor ihrem frühen Tod lebte die Schauspielerin auf der Straße. Mittellos war sie jüngsten Berichten zufolge aber nicht. Laut von People eingesehenen Nachlassdokumenten hinterließ Daveigh Chase ein Vermögen im sechsstelligen Bereich.

Daveigh Chase: Vermögen trotz Obdachlosigkeit

Die am 8. Juli beim Superior Court des Los Angeles County eingereichten Unterlagen schätzen den Nachlass der verstorbenen Schauspielerin demnach auf rund 400.000 US-Dollar an persönlichem Eigentum. Immobilien sind nicht vorhanden. Den Dokumenten zufolge verstarb Chase ohne Testament.

Die Mutter der Schauspielerin, Cathy Chase, beantragte beim Gericht, zur Nachlassverwalterin von Daveighs Vermögen bestellt zu werden. Der Antrag fordert das Gericht außerdem auf, Cathy Chase eine Bürgschaft in Höhe von 400.000 US-Dollar zu genehmigen.

Den Dokumenten zufolge glaubt die Mutter der Schauspielerin, dass Daveighs Vater, John Schwallier, „auf den Philippinen mit unbekannter Adresse lebt“, aber auch „Immobilien“ in Las Vegas besitzt.

Daveigh Chase starb an Aids nach Drogenproblemen

Roy Hernandez, der Partner von Chase, gab nach ihrem Tod gegenüber TMZ bekannt, dass sie lange gegen eine schwere Krankheit gekämpft hatte, die Meningitis und eine Blutvergiftung umfasste. Inzwischen ist öffentlich gemacht worden, um welche Krankheit es sich dabei handelte. Im Autopsiebericht wird „Acquired Immunodeficiency Syndrome“ (Aids) als Todesursache genannt. Ergänzend führt der Bericht an, dass Chase unter chronischem Substanzmissbrauch litt.