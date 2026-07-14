Hollywood-Tragödie: „Ring“-Star hinterließ sechsstelliges Vermögen, war aber obdachlos
2002 war Daveigh Chase durch die Rolle der Samara Morgan im Horrorfilm „The Ring“ bekanntgeworden. 2017 hatte sie sich aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Am 16. Juni starb der ehemalige Kinderstar im Alter von 35 Jahren.
In den Jahren vor ihrem frühen Tod lebte die Schauspielerin auf der Straße. Mittellos war sie jüngsten Berichten zufolge aber nicht. Laut von People eingesehenen Nachlassdokumenten hinterließ Daveigh Chase ein Vermögen im sechsstelligen Bereich.
Daveigh Chase: Vermögen trotz Obdachlosigkeit
Die am 8. Juli beim Superior Court des Los Angeles County eingereichten Unterlagen schätzen den Nachlass der verstorbenen Schauspielerin demnach auf rund 400.000 US-Dollar an persönlichem Eigentum. Immobilien sind nicht vorhanden. Den Dokumenten zufolge verstarb Chase ohne Testament.
Die Mutter der Schauspielerin, Cathy Chase, beantragte beim Gericht, zur Nachlassverwalterin von Daveighs Vermögen bestellt zu werden. Der Antrag fordert das Gericht außerdem auf, Cathy Chase eine Bürgschaft in Höhe von 400.000 US-Dollar zu genehmigen.
Den Dokumenten zufolge glaubt die Mutter der Schauspielerin, dass Daveighs Vater, John Schwallier, „auf den Philippinen mit unbekannter Adresse lebt“, aber auch „Immobilien“ in Las Vegas besitzt.
Daveigh Chase starb an Aids nach Drogenproblemen
Roy Hernandez, der Partner von Chase, gab nach ihrem Tod gegenüber TMZ bekannt, dass sie lange gegen eine schwere Krankheit gekämpft hatte, die Meningitis und eine Blutvergiftung umfasste. Inzwischen ist öffentlich gemacht worden, um welche Krankheit es sich dabei handelte. Im Autopsiebericht wird „Acquired Immunodeficiency Syndrome“ (Aids) als Todesursache genannt. Ergänzend führt der Bericht an, dass Chase unter chronischem Substanzmissbrauch litt.
Bruch mit Vater
In einem Interview mit der New York Times erzählte Chases Vater, dass sie bereits seit sie 13 war mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte. Dies führte auch zum Bruch zwischen den beiden. Seit Chases 21. Lebensjahr sollen sie keinen Kontakt mehr zueinander gehabt haben. Kurz bevor Chase starb, habe er jedoch Kontakt mit ihr aufgenommen und ihm ermöglicht, von seiner Tochter im Krankenhaus Abschied zu nehmen.
In den Wochen vor ihrem Tod hatte ihr Partner Hernandez über mehrere GoFundMe-Kampagnen um Unterstützung für ihre Behandlung gebeten.
Bei einer seiner Spendenaktionen appellierte er laut Daily Mail: „Daveigh Chase, meine Freundin, war immer ein Lichtblick in meinem Leben. Doch hinter den Kulissen hat sie mehr als genug Leid ertragen müssen.“ Details nannte er nicht.
„Nach einer schwierigen Kindheit und einem schmerzhaften Bruch mit ihrer Familie wurde Daveigh gemobbt und hatte Mühe, in Los Angeles Sicherheit und Glück zu finden. Als wir uns kennenlernten, versprach ich ihr, sie zu beschützen und ihr die Liebe und Geborgenheit zu geben, die sie verdiente“, so Hernandez über das traurige Leben seiner Freundin, mit der er in den Jahren vor ihrem Tod auf der Straße lebte.
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