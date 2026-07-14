Sam Neills Ex-Freundin enthüllt schlechten Gesundheitszustand in Wochen vor seinem Tod

„Im Grunde genommen kämpfte er mindestens die letzten fünf Jahre intensiv gegen verschiedene Krebsarten“ , sagte Tingle am 14. Juli in der Sendung „Sydney Mornings“ von ABC Radio Sydney. „Das zehrt an jedem Körper. Er hatte viele Chemotherapien und Immuntherapien hinter sich. Zum Glück hat ihn das schließlich vom Blutkrebs geheilt. Aber das hat sein Immunsystem stark geschwächt, und ich denke, sein Körper war einfach erschöpft.“

Sam Neill s Ex-Freundin Laura Tingle , mit der der verstorbene Schauspieler nach seiner Scheidung von seiner langjährigen Ehefrau Noriko Watanabe liiert war, hat nach dem Tod ihres Ex-Partners ihr Schweigen gebrochen und dabei bisher unbekannte Details über die schlechte gesundheitliche Verfassung preisgegeben, die dem „Jurassic Park“-Star zuletzt zu schaffen gemacht haben sollen.

„Er war in den letzten paar Wochen ziemlich krank, und alle, die ihn liebten, haben ihm von nah und fern die Daumen gedrückt, aber ich glaube, es war einfach ein bisschen zu viel, sich noch einmal davon zu erholen“, fügte die Journalistin hinzu.

Mit Tingle soll Neill Berichten zufolge rund drei Jahre zusammen gewesen sein. Die beiden hielten ihre Beziehung dem Rampenlicht fern. Die Journalistin war die letzte offizielle Partnerin des Hollywoodstars.

Sam Neill über Krebserkrankung

Der Schauspieler selbst hatte in seinen 2023 erschienenen Memoiren „Did I Ever Tell You This?“ erzählt: „Ich bin jetzt alleinstehend und frage mich, ob das an mir selbst liegt oder einfach nur an Pech. Ich habe meine besten Zeiten hinter mir und würde nicht wieder heiraten. Heutzutage habe ich Glück, wenn ich ab und zu mal ein Date habe. Das passt mir gut, aber es ist auch etwas einsam. Letztes Jahr hätte ich mir manchmal etwas Gesellschaft gewünscht, um meine Blutkrebsbehandlung durchzustehen.“

Neill hatte 2023 seine Leukämieerkrankung öffentlich gemacht. In seiner Autobiografie schrieb er, dass er seit März 2022 wegen eines Non-Hodgkin-Lymphoms behandelt und möglicherweise daran sterben werde. In einem Interview mit dem Guardian sagte er damals, dass er sich trotz Behandlungserfolgen bis zum Ende seines Lebens Chemotherapie unterziehen werde. „Ich kann nicht so tun, als ob das letzte Jahr nicht seine dunklen Momente hatte“, sagte Neill in dem Interview. Er sei „dankbar für jeden Tag und unermesslich dankbar für alle meine Freunde“.

Am 13. Juni starb der Schauspieler im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie, teilten seine Angehörigen mit. Demnach erfolgte sein Tod „plötzlich und unerwartet“. In der Mitteilung der Familie hieß es zudem, dass der Star „krebsfrei“ gewesen sei.