Sam Neill ist tot: Drama um ersten Sohn und letzte Jahre in Einsamkeit

Trauer um Sam Neill. Der aus den Kinoklassikern „Das Piano“ und „Jurassic Park“ bekannte neuseeländische Hollywoodstar ist am Montag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie in der australischen Metropole Sydney gestorben, teilten seine Angehörigen mit. Demnach erfolgte sein Tod „plötzlich und unerwartet“. In der Mitteilung der Familie hieß es zudem, dass der Star „krebsfrei“ gewesen sei. Das gut gehütete Privatleben des Sam Neill Doch was weiß man abseits seiner glänzenden Karriere über den verstorbenen Schauspieler? Fest steht: Neill, der insgesamt vier Kinder hinterlässt, scheint kein besonderes Interesse am Glanz und Glamour Hollywoods gehabt zu haben. Er führte ein relativ zurückgezogenes Familienleben. Was wohl die wenigsten wissen: Mit Anfang zwanzig wurde Neill Vater eines Sohnes, der zur Adoption freigegeben wurde. Erst 1994 sollte es zu einem Wiedersehen zwischen Vater und Sohn kommen. Seine erste große Liebe, die neuseeländische Schauspielerin Lisa Harrow, hatte er 1981 am Set des Films „Omen III“ kennengelernt und noch im selben Jahr geheiratet. Das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn, Tim Neill, der 1983 zur Welt kam. Rund elf Jahre lang waren Neill und Harrow zusammen, bevor sie sich trennten.

Fast 30 Jahre verheiratet 1993 heiratete der Filmstar die japanische Filmmaskenbildnerin Noriko Watanabe. „Wir haben uns auf Dead Calm kennengelernt. Wir waren auf einer Insel, hatten viel Zeit, also habe ich sie einfach umworben“, erzählte Sam 2006 dem Guardian. Eine Beziehung schien Watanabe aber anscheinend nicht gleich eingehen zu wollen. „Ich stieß lange auf enormen Widerstand. Mit unnachgiebiger Beharrlichkeit habe ich es schließlich geschafft“, gestand der Filmstar, der mit der Maskenbildnerin Tochter Elena teilte, die 1991 das Licht der Welt erblickte. Während seiner Ehe mit Watanabe adoptierte Sam auch deren Tochter Maiko. Fast 30 Jahre waren die beiden verheiratet. 2017 ließen sie sich scheiden. Danach lernte Sam Neill Laura Tingle, eine politische Journalistin des Senders ABC, kennen. Nach der Trennung von Tingle blieb er bis zu seinem Tod Single.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / NINA PROMMER Noriko Watanabe (rechts) und Ari Wegner (links) auf einer Oscar-Party 2022.

Berichten zufolge lernten sich Laura und Neill über gemeinsame Freunde kennen. Sie entschieden sich jedoch, ihre Beziehung privat zu halten. Nach Trennung von Laura Tingle „einsamer“ Single Während Sam Neills Leben aufgrund seines Berufs öffentlich war, bevorzugte Laura Tingle es, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Über das Liebesleben der beiden ist daher wenig bekannt. Es heißt, das Paar sei drei Jahre zusammen gewesen, bevor es sich trennte. Weder Laura Tingle noch Sam Neill äußerten sich zu den Gründen für das Ende ihrer Beziehung. In seinen Memoiren „Did I Ever Tell You This?“ reflektierte der Hollywoodstar jedoch über seine Beziehungen und bezeichnete sich selbst als „einsam“. Ein Auszug aus seinen Memoiren, die 2023 erschienen, lautet: „Ich bin jetzt alleinstehend und frage mich, ob das an mir selbst liegt oder einfach nur an Pech. Ich habe meine besten Zeiten hinter mir und würde nicht wieder heiraten. Heutzutage habe ich Glück, wenn ich ab und zu mal ein Date habe. Das passt mir gut, aber es ist auch etwas einsam. Letztes Jahr hätte ich mir manchmal etwas Gesellschaft gewünscht, um meine Blutkrebsbehandlung durchzustehen.“