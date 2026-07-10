Karrieren & Affären: Bonnie Tylers unkonventionelle Ehe mit Olympiasportler Sullivan

Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Der Popstar starb rund einen Monat nach dem 75. Geburtstag, teilte die Familie am Donnerstag mit. Tyler ist vor allem für ihre Kulthymnen wie „Holding Out for a Hero“ und „Total Eclipse of the Heart“ bekannt. Sie wurde seit Ende April in einem Krankenhaus in Portugal behandelt und war zwischenzeitlich auch im Koma. Bonnie Tylers Familie und ihr Team sind zutiefst erschüttert, mitteilen zu müssen, dass „Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit verstorben ist, wegen der sie behandelt wurde“, heißt es in einem Statement auf ihrer offiziellen Webseite. Wegbegleiter und Freunde nehmen auf Social Media Abschied von der Musik-Ikone, die rund ein Jahrzehnt lang mit ihrer Band in Kneipen und Nachtclubs aufgetreten war, bevor ihr der Durchbruch gelang.

Bonnie Tyler war seit den 1970ern mit Robert Sullivan verheiratet Tyler war mit ihren drei Schwestern und zwei Brüdern in einem Sozialbau in Wales aufgewachsen. Die Schule verließ sie mit 16 Jahren, um zunächst in einem Lebensmittelgeschäft zu arbeiten. In einem örtlichen Nachtclub lernte sie 1970 die Liebe ihres Lebens kennen. Ab 1973 war die Tochter eines Bergarbeiters und einer Hausfrau mit Robert Sullivan verheiratet - einem ehemaligen olympischen Judoka-Kämpfer und Immobilieninvestor.

Sullivan arbeitete als Clubmanager in der Stadt Swansea, wo die Sängerin anfing, in der lokalen Musikszene aufzutreten, als das Paar einander kennenlernte. Zwischen ihnen funkte es auf Anhieb. Als das Paar heiratete, war Tyler 22 Jahre alt. Während dieser Zeit war Sullivan noch ein erfolgreicher Judoka. 1972 nahm er sogar an den Olympischen Sommerspielen in München teil. Nach seinem Rücktritt wechselte Tylers Ehemann in die Immobilienbranche und wurde später ein erfolgreicher Immobilienentwickler. 1983 erlangte Tyler mit der Veröffentlichung ihrer Ballade „Total Eclipse Of The Heart“ weltweiten Ruhm. Ihr Mann blieb ihr bis zum Schluss eine wertvolle Stütze - doch auch sie feuerte die Immobilien-Karriere ihres Ehemannes an.

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