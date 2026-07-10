Karrieren & Affären: Bonnie Tylers unkonventionelle Ehe mit Olympiasportler Sullivan
Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Der Popstar starb rund einen Monat nach dem 75. Geburtstag, teilte die Familie am Donnerstag mit. Tyler ist vor allem für ihre Kulthymnen wie „Holding Out for a Hero“ und „Total Eclipse of the Heart“ bekannt. Sie wurde seit Ende April in einem Krankenhaus in Portugal behandelt und war zwischenzeitlich auch im Koma.
Bonnie Tylers Familie und ihr Team sind zutiefst erschüttert, mitteilen zu müssen, dass „Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit verstorben ist, wegen der sie behandelt wurde“, heißt es in einem Statement auf ihrer offiziellen Webseite. Wegbegleiter und Freunde nehmen auf Social Media Abschied von der Musik-Ikone, die rund ein Jahrzehnt lang mit ihrer Band in Kneipen und Nachtclubs aufgetreten war, bevor ihr der Durchbruch gelang.
Bonnie Tyler war seit den 1970ern mit Robert Sullivan verheiratet
Tyler war mit ihren drei Schwestern und zwei Brüdern in einem Sozialbau in Wales aufgewachsen. Die Schule verließ sie mit 16 Jahren, um zunächst in einem Lebensmittelgeschäft zu arbeiten. In einem örtlichen Nachtclub lernte sie 1970 die Liebe ihres Lebens kennen.
Ab 1973 war die Tochter eines Bergarbeiters und einer Hausfrau mit Robert Sullivan verheiratet - einem ehemaligen olympischen Judoka-Kämpfer und Immobilieninvestor.
Sullivan arbeitete als Clubmanager in der Stadt Swansea, wo die Sängerin anfing, in der lokalen Musikszene aufzutreten, als das Paar einander kennenlernte. Zwischen ihnen funkte es auf Anhieb. Als das Paar heiratete, war Tyler 22 Jahre alt. Während dieser Zeit war Sullivan noch ein erfolgreicher Judoka. 1972 nahm er sogar an den Olympischen Sommerspielen in München teil. Nach seinem Rücktritt wechselte Tylers Ehemann in die Immobilienbranche und wurde später ein erfolgreicher Immobilienentwickler.
1983 erlangte Tyler mit der Veröffentlichung ihrer Ballade „Total Eclipse Of The Heart“ weltweiten Ruhm. Ihr Mann blieb ihr bis zum Schluss eine wertvolle Stütze - doch auch sie feuerte die Immobilien-Karriere ihres Ehemannes an.
Ehe blieb kinderlos
In einem Interview mit der Zeitung Times verriet Bonnie Tyler einmal, warum ihre Beziehung ihrer Meinung nach so lange hielt.
„Ich glaube, das Geheimnis unseres Erfolgs ist, dass wir uns kennengelernt haben, bevor ich berühmt war“, sagte sie über ihre Ehe. „Wir haben keine Kinder, weil wir zu lange gewartet haben, um mit der Verhütung aufzuhören, und dann hatte ich mit 40 eine Fehlgeburt. Ich hatte Pech, aber ich liebe alle meine Nichten und Neffen.“
Immobilien-Imperium
Sullivan und Tyler investierten im Laufe ihrer Ehe in zahlreiche Immobilien weltweit - erstmals in den 70er Jahren, als der ehemalige Sportler ein Grundstück in Neuseeland kaufte.
„Zuerst hatten wir eine Kaschmirziegenfarm, dann wurde daraus ein Milchviehbetrieb“, erzählte Tyler der Times im Jahr 2023. „Wir besitzen außerdem 65 Ställe in Lambourn, Berkshire, die wir an den Jockey Club vermieten“, fügte sie hinzu. „Früher besaßen wir 22 Häuser in Berkshire, aber 17 davon haben wir verkauft.“ Das Paar besaß außerdem diverse Objekte in Portugal.
Privat teilten sie sich ihre Zeit zwischen den Wohnsitzen in Portugal und Südwales auf.
Insgesamt 53 Jahre lang waren die beiden verheiratet. Doch ihre Beziehung verlief nicht immer reibungslos.
Affären-Gerüchte
2016 behauptete eine Frau, die als Tyler-Fan galt, in einem Interview mit der Zeitung Mirror, eine 18-monatige Affäre dem Ehemann ihres Idols gehabt zu haben. Obwohl die Behauptung nie bewiesen wurde, entwickelte sie sich zu einer schwierigen öffentlichen Angelegenheit für das Paar, dessen Privatleben von der Boulevardpresse breitgetreten wurde.
Tyler selbst sprach 2012 offen über ihre Ehe: „Ich bin immer noch sehr verliebt in ihn und er in mich. Wir streiten uns nie. Er ist sehr attraktiv, was natürlich hilft.“
In einem weiteren Interview ein Jahr später gab sie allerdings an, dass beide Ehepartner in jungen Jahren untreu gewesen waren. Damals sagte sie: „Ich würde so etwas heute nicht mehr dulden und würde es auch nicht von ihm erwarten, aber das war in den 70ern. Ich war ohne ihn unterwegs. Er hatte sein eigenes Unternehmen, und wir konnten nicht zusammen reisen. Wir haben Höhen und Tiefen erlebt, aber wenn man das alles durchsteht, wird man stärker.“
Kommentare