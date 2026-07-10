Große Powerballaden und ihre unverkennbar rauchige Stimme machten Bonnie Tyler weltweit berühmt. Mit Hits wie „Total Eclipse of the Heart“ und „Holding Out for a Hero“ sang sie zwei unvergessliche Pophymnen. Nun ist Tyler im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. „Bonnie Tylers Familie und ihr Team sind zutiefst erschüttert, mitteilen zu müssen, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit verstorben ist, wegen der sie behandelt wurde“, heißt es in einem Statement auf ihrer offiziellen Webseite und auf Instagram.

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer war nach Angaben seines Sprechers „traurig, vom Tod Bonnie Tylers zu hören“. Der Labour-Politiker würdigte sie demnach als „eine der größten britischen Sängerinnen, eine ikonische Figur“. Sie hinterlasse einen Musikkatalog, „der die Herzen der Menschen berührt, die Tanzflächen füllt und bei Karaoke-Abenden für Stimmung sorgt“. Auch viele Künstlerinnen und Künstler meldeten sich zu Wort. Sänger Cliff Richard (85) schrieb auf Facebook: „Bonnies ansteckende Lebensfreude hat so viele rund um die Welt unterhalten (...)“. Er fügte hinzu: „Ich sende meine Liebe an ihre Familie in dieser traurigen Zeit.“ Dazu postete er ein Foto, das ihn mit einer jungen Tyler in einem Restaurant zeigt.

Rod Stewart (81) schrieb ebenfalls auf Insta: „Ich werde dich vermissen Darling Bonnie.“

Schauspielerin Catherine Zeta-Jones würdigte Tyler als einzigartige Künstlerin und „einen der lustigsten Menschen, die ich je getroffen habe“.

Bryan Adams hob auf X Tylers kraftvolle Stimme und ihre Version seines Songs „Straight From The Heart“ hervor. „Danke, Bonnie. RIP“, schrieb der Musiker.

Zuletzt lag Tyler über Wochen in einem Krankenhaus in Portugal im künstlichen Koma. Ende April war sie in Faro am Darm operiert worden. Internationaler Durchbruch mit „It's a Heartache“ Geboren wurde Bonnie Tyler als Gaynor Hopkins am 8. Juni 1951 im walisischen Skewen. Sie wuchs mit mehreren Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf und begann früh, in Clubs und Pubs ihrer Heimat zu singen. Um Verwechslungen mit einer anderen Sängerin zu vermeiden, schuf sie zu Beginn ihrer Karriere den Künstlernamen. Den Start ihrer Laufbahn verdankt sie einem glücklichen Zufall. Ein Talentsucher aus London, der in Südwales eigentlich einen jungen Sänger treffen wollte, hörte Tyler Mitte der 70er Jahre bei einem Auftritt - und vermittelte ihr kurz darauf einen Plattenvertrag. Mit der Single „Lost In France“ gelang ihr 1976 der erste Erfolg. Ein Jahr später machte „It's a Heartache“ sie weltbekannt. Charterfolge mit Hitmacher Jim Steinman Nach einigen weniger erfolgreichen Jahren erfand sich die Sängerin Anfang der 80er musikalisch neu. Gemeinsam mit Produzent und Songwriter Jim Steinman entstanden ihre größten Erfolge. Die dramatische Powerballade „Total Eclipse of the Heart“ erreichte Platz eins der Charts in Großbritannien und den USA und brachte Tyler eine Grammy-Nominierung ein. Auch „Holding Out for a Hero“, bekannt aus dem Film „Footloose“, wurde zu einem ihrer größten Hits. Ihr 1988 erschienenes Album „Hide Your Heart“ blieb weitestgehend unbeachtet, obwohl es gleich zwei spätere Welthits enthielt. „Save up all your Tears“ wurde als Coverversion von Robin Beck und dann von Cher weltweit bekannt. Tylers kaum beachtete Single „The Best“ wurde ein Jahr später von Tina Turner gecovert und einer der größten Erfolge in Turners Karriere.