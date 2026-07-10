Torsten Sträter: Weitere Erkrankung während Krebsbehandlung entdeckt

Im April hatte Kabarettist Torsten Sträter den Grund für Termin-Absagen bekannt gegeben: Er hatte einen Tumor. „Ich weiß, viele haben sich in den letzten Monaten gefragt, was los ist. Ich kann Sie einerseits beruhigen: Es sind keine Depressionen. Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor. Meine gesundheitlichen Probleme sind also eher physischer Natur“, so Sträter auf seiner Homepage. Er versicherte, „sehr engmaschig und kompetent behandelt“ zu werden, „und zwar so intensiv, dass ich kaum die Möglichkeit hätte, meine geliebten Auftritte wahrzunehmen.“ (dazu mehr)

„Ich bin Diabetiker“: Torsten Sträter erklärt Gewichtsverlust Seit Bekanntwerden der Diagnose hat sich der 59-Jährige einer Chemotherapie unterzogen. Was jedoch niederschmetternd gewesen sein dürfte: Im Rahmen der Behandlung wurde eine weitere Erkrankung diagnostiziert, wie Sträter jetzt in einem Format mit Felix Lobrecht preisgab. „Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und habe mich noch nie so gut gefühlt“, sagte Sträter im „1Live Comedy-Talk“.