Torsten Sträter: Weitere Erkrankung während Krebsbehandlung entdeckt
Im April hatte Kabarettist Torsten Sträter den Grund für Termin-Absagen bekannt gegeben: Er hatte einen Tumor.
„Ich weiß, viele haben sich in den letzten Monaten gefragt, was los ist. Ich kann Sie einerseits beruhigen: Es sind keine Depressionen. Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor. Meine gesundheitlichen Probleme sind also eher physischer Natur“, so Sträter auf seiner Homepage. Er versicherte, „sehr engmaschig und kompetent behandelt“ zu werden, „und zwar so intensiv, dass ich kaum die Möglichkeit hätte, meine geliebten Auftritte wahrzunehmen.“ (dazu mehr)
„Ich bin Diabetiker“: Torsten Sträter erklärt Gewichtsverlust
Seit Bekanntwerden der Diagnose hat sich der 59-Jährige einer Chemotherapie unterzogen. Was jedoch niederschmetternd gewesen sein dürfte: Im Rahmen der Behandlung wurde eine weitere Erkrankung diagnostiziert, wie Sträter jetzt in einem Format mit Felix Lobrecht preisgab.
„Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und habe mich noch nie so gut gefühlt“, sagte Sträter im „1Live Comedy-Talk“.
„So stellt sich 1Live mein Wohnzimmer vor“, scherzte er. Bevor Sträter und Lobrecht Fragen aus dem Publikum beantworteten, wollten die beiden Comedians aber noch „den Krebs-Elefant aus dem Raum nehmen“.
Daraufhin enthüllte Sträter lakonisch, dass hinter ihm „sicherlich die amüsantesten sechs Monate“ seines Lebens liegen. „Tumor gehabt, in Behandlung gegangen, Glück gehabt, weil geile Ärzte“, führte er aus, bevor er seinen sichtlichen Gewichtsverlust kommentiert.
„Mir geht’s wirklich gut“
Nebenbei, so der Comedian, sei festgestellt worden, dass er auch Diabetes habe. Seit er deswegen aufgehört habe, Zucker zu essen, habe er „unverhältnismäßig viel abgenommen“. Dass er so dünn geworden sei, sei also kein Zeichen für Hinfälligkeit. Er versicherte: „Mir geht’s wirklich gut“, seine Krebsbehandlung habe er soweit erfolgreich abgeschlossen.
Im März hatte der Kabarettist und Grimme-Preis-Träger, der durch seinen trockenen Humor und pointierten Sarkasmus bekannt geworden ist, aufgrund seiner Tumorerkrankung eine längere Pause einlegen und seine Tournee zu dem Bühnenprogramm „Mach mal das große Licht an“ unterbrechen müssen. Im Mai setzte er sie fort.
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