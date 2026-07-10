„Bösartiger“ Hautkrebs: Jazz Gitti musste erneut operiert werden

Vor einigen Wochen hat Sängerin Jazz Gitti (80) ihre Hautkrebserkrankung öffentlich gemacht. Sie musste operiert werden.

Jetzt meldete sie sich erneut aus dem Krankenhaus, denn eine weitere OP stand an.

„Ja, ich habe einen bösartigen Krebs gehabt. Nein, er hat nicht gestreut“, so die Sängerin in einem Instagramvideo, welches sie im Krankenbett zeigt. Jetzt habe sie eine Hauttransplantation bekommen, wie sie erzählt. „Und nachher bekomm ich Bestrahlungen“, so Jazz Gitti. „Un wenn das erledigt ist, dann geben wir wieder Gas!“, zeigt sie sich zuversichtlich.