„Bösartiger“ Hautkrebs: Jazz Gitti musste erneut operiert werden
Vor einigen Wochen hat Sängerin Jazz Gitti (80) ihre Hautkrebserkrankung öffentlich gemacht. Sie musste operiert werden.
Jetzt meldete sie sich erneut aus dem Krankenhaus, denn eine weitere OP stand an.
„Ja, ich habe einen bösartigen Krebs gehabt. Nein, er hat nicht gestreut“, so die Sängerin in einem Instagramvideo, welches sie im Krankenbett zeigt. Jetzt habe sie eine Hauttransplantation bekommen, wie sie erzählt. „Und nachher bekomm ich Bestrahlungen“, so Jazz Gitti. „Un wenn das erledigt ist, dann geben wir wieder Gas!“, zeigt sie sich zuversichtlich.
Zu dem Video gibt es einen berührenden Text. Da heißt es zum Beispiel: „Egal, was das Leben bringt – sie sieht immer das Positive und ist überzeugt, dass am Ende alles gut wird. Mit ihrer optimistischen Art, ihrer Authentizität und ihrer unerschütterlichen Lebensfreude ist sie für viele Menschen ein echtes Vorbild.“
Zahlreiche Fans wünschen der Unverwüstlichen gute Besserung.
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