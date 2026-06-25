Sorge um Jazz Gitti: Sie macht Hautkrebsdiagnose öffentlich
Wie den Fans von Sängerin Jazz Gitti bereits aufgefallen ist, zeigte sich die Entertainerin in letzter Zeit mit eingebundenem Arm und hielt auf Instagram sogar ihren Ellbogen mit einer großen Narbe in die Kamera. Sie scherzte aber und meinte, das wäre beim Wrestling passiert.
Dass dies aber alles nicht so lustig ist und die Gitti hier wirklich schwarzen Humor bewiesen hat, sagte Lebensgefährte und Manager Roman Bogner jetzt gegenüber der Kronenzeitung. Denn der Eingriff am Arm rührte nicht etwa von einer Verletzung her, sondern von einem Merkelzellkarzinom, also Hautkrebs. „Das ist so ihre Art, sie hat es fast schon zu ,locker' genommen, haben ihr auch die Ärzte gesagt“, so Bogner.
Es müsse „noch eine weitere OP stattfinden, vor allem aber muss die betroffene Stelle abheilen, damit wir hoffentlich in rund sechs Wochen mit der Bestrahlung beginnen können. Aber man kann schon jetzt sagen, dass die Gitti riesiges Glück hatte. Denn diese Art des Krebs ist richtig bösartig und zu 80 Prozent letal, wenn man es nicht rechtzeitig erkennt.“
Das ist aber zum Glück nicht passiert und Jazz Gitti ist sofort zum Arzt gegangen. „Das ist auch der Grund, warum ich alle Menschen bitte, dass sie zu Vorsorgeuntersuchungen gehen. Und wenn euch etwas an eurem Körper auf einmal verändert, oder komisch vorkommt, dann geht’s bitte zum Arzt. Weil hätte ich gewartet, wäre alles anders.“
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