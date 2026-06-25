Sorge um Jazz Gitti: Sie macht Hautkrebsdiagnose öffentlich

Wie den Fans von Sängerin Jazz Gitti bereits aufgefallen ist, zeigte sich die Entertainerin in letzter Zeit mit eingebundenem Arm und hielt auf Instagram sogar ihren Ellbogen mit einer großen Narbe in die Kamera. Sie scherzte aber und meinte, das wäre beim Wrestling passiert.

Dass dies aber alles nicht so lustig ist und die Gitti hier wirklich schwarzen Humor bewiesen hat, sagte Lebensgefährte und Manager Roman Bogner jetzt gegenüber der Kronenzeitung. Denn der Eingriff am Arm rührte nicht etwa von einer Verletzung her, sondern von einem Merkelzellkarzinom, also Hautkrebs. „Das ist so ihre Art, sie hat es fast schon zu ,locker' genommen, haben ihr auch die Ärzte gesagt“, so Bogner.