Patrice Aminati: Was man über Hautkrebs wissen muss

Die Influencerin Patrice Aminati lebt seit 2023 mit metastasiertem schwarzem Hautkrebs. In der ARD-Diskussionssendung „Hart aber fair“ sprach sie über Medikamente, die ihr Leben verlängern – und über Vorsorge, die für sie selbst zu spät kam. Das zeigt, wie wichtig es ist, über eine Krebsart zu sprechen, die oft mit einem kleinen Fleck beginnt, aber lebensgefährlich werden kann: das Melanom.

„Das Melanom ist noch immer eine gefährliche Erkrankung“, sagt Christoph Höller, Klinik für Dermatologie, MedUni Wien, AKH Wien. Zwar tritt schwarzer Hautkrebs am häufigsten bei Menschen über 50 auf, in der Gruppe unter 40 sei er absolut gesehen zum Glück nicht sehr häufig. Doch wenn jüngere Menschen daran erkranken, kann die Diagnose besonders schwer wiegen. Es gebe Daten, sagt Höller, die zeigen, dass das Melanom bei Menschen unter 40 zu jenen Tumoren zählt, die mit besonders vielen verlorenen Lebensjahren verbunden sind.

Ein Melanom kann früh streuen

Das Tückische am Melanom ist seine Fähigkeit, früh zu streuen. Schon ein relativ kleiner Tumor kann Zellen absiedeln – zunächst häufig über die Lymphbahnen und nahegelegene Lymphknoten, später auch in andere Organe. Wird ein Melanom früh erkannt, lässt es sich meist gut operieren, wird es zu spät entdeckt, wird die Behandlung schwieriger.

Der wichtigste Risikofaktor ist UV-Strahlung. „Das Melanom der Haut ist eine Erkrankung, die durch Sonnenbrände und UV-Einstrahlung bedingt ist“, sagt Höller. Besonders Sonnenbrände in der Kindheit, Jugend und jungem Erwachsenenalter fallen ins Gewicht. Aber auch jeder spätere Sonnenbrand erhöht das Risiko.

Höller sieht deshalb aktuelle Trends kritisch, in denen Sonnenschutz schlechtgeredet oder Bräune als gesund verkauft wird. „Für hellhäutige Menschen ist der Begriff der gesunden Bräune völliger Unsinn“, sagt er.

Bräune sei kein Zeichen von Gesundheit, sie entsteht, weil der Körper merkt, dass UV-Strahlung bereits Schaden an der Erbinformation der Hautzellen verursacht. Daraufhin werden die pigmentbildenden Zellen angeregt, Melanin zu produzieren. Die Haut dunkelt nach. Das klingt harmlos, ist aber eine Schutzreaktion.