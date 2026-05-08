Austropromis

Sängerin Jazz Gitti gibt ihr Karriereende bekannt

In ihrer letzten Single "Wann's Zeit wird für mi" singt die Künstlerin über ihren Abschied von der Welt.
08.05.2026, 15:50

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Eine Frau im goldenen Paillettenkleid gibt zwei Daumen hoch.

Kommenden Mittwoch feiert die Entertainerlegende Jazz Gitti ihren 80. Geburtstag und gibt damit auch ihren Rückzug aus dem Showgeschäft bekannt. Eigentlich hatte sie vor, sich 2025 von der Bühne zu verabschieden, legt jetzt aber mit einer Abschiedstournee noch eines drauf.

Außerdem wurde ihre letzte Single "Wann's Zeit wird für mi" veröffentlicht, wo sie sich höchst emotional mit ihrer Karriere auseinandersetzt und auch mit ihrem Tod. "Und wann's Zeit wird für mi, dass i geh, dann kränkts eich ned, tuts eich a weh", singt sie da etwa.

"Das Schönste war immer, Menschen berühren zu dürfen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Dass ich meine Berufung leben durfte – das bedeutet mir mehr als jede Auszeichnung", schreibt sie auf Instagram.

Jazz Gitti und Tochter Shlomit Butbul über ihre schweren und guten Zeiten

Und sie schickt noch nach: "Danke und vergesst's mi net".

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