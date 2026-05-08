Sängerin Jazz Gitti gibt ihr Karriereende bekannt

Kommenden Mittwoch feiert die Entertainerlegende Jazz Gitti ihren 80. Geburtstag und gibt damit auch ihren Rückzug aus dem Showgeschäft bekannt. Eigentlich hatte sie vor, sich 2025 von der Bühne zu verabschieden, legt jetzt aber mit einer Abschiedstournee noch eines drauf.

Außerdem wurde ihre letzte Single "Wann's Zeit wird für mi" veröffentlicht, wo sie sich höchst emotional mit ihrer Karriere auseinandersetzt und auch mit ihrem Tod. "Und wann's Zeit wird für mi, dass i geh, dann kränkts eich ned, tuts eich a weh", singt sie da etwa.