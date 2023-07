Jazz Gitti und Tochter Shlomit Butbul über ihre schweren und guten Zeiten

Auch wenn es für Shlomit einst beruflich oft schwer war, immer als Tochter von tituliert zu werden, ist sie nun umso froher darüber, „dass ich meine Mama hab. Wir haben nur eine Mama und ich will, dass wir eine schöne Zeit miteinander haben. Und wenn wir streiten, dann genießen wir das – oder auch nicht. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich meine Mama hab. Was die Menschen auch an ihr honorieren und das hab ich mir auch als Vorbild genommen, ist, dass sie immer ehrlich und authentisch ist“, so Shlomit.