Tumor-Diagnose bei Kabarettist Torsten Sträter

Der Kabarettist und Grimme-Preisträger Torsten Sträter hat den Grund für seine Termin-Absagen bekannt gegeben: Er hat einen Tumor.

Sträter will im Mai zurückkommen

"Ich weiß, viele haben sich in den letzten Monaten gefragt, was los ist. Ich kann Sie einerseits beruhigen: Es sind keine Depressionen. Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor. Meine gesundheitlichen Probleme sind also eher physischer Natur", so Sträter auf seiner Homepage. "Glücklicherweise befinde ich mich in den Händen überaus fähiger Ärztinnen und Ärzte. Dies führt natürlich dazu, dass ich seit Wochen sehr engmaschig und kompetent behandelt werde, und zwar so intensiv, dass ich kaum die Möglichkeit hätte, meine geliebten Auftritte wahrzunehmen. Im Mai sieht's schon ganz anders aus. Da werden wir uns sehen, und darauf freue ich mich sehr." Weitere Stellungnahmen werde er zu dem Thema nicht abgeben.

Im Jänner hatte Sträter zunächst bis Ende März alle Auftritte abgesagt. Grund sei eine Erkrankung, die eine "längerfristige Regenerationsphase" erfordere, teilte sein Management mit. Für die nächsten Wochen waren zahlreiche Auftritte des 59-Jährigen geplant. Sträter sollte mit seinem aktuellen Bühnenprogramm "Mach mal das große Licht an" etwa in der Kölner Lanxess-Arena auftreten. "Das Management bittet darum, die Privatsphäre des Künstlers zu respektieren und von weiteren Nachfragen abzusehen", hieß es in der Erklärung.