"Let's Dance": Esther Schweins steigt vorzeitig aus

Esther Schweins muss das Tanzparkett von "Let's Dance" vorzeitig verlassen. Laut RTL.de sind zwei gebrochene Rippen der Grund für das Tanz-Aus der Schauspielerin nach fünf Runden. Zusammen mit Tanzprofi Massimo Sinató habe sie Jury und Zuschauende in der vergangenen Show begeistert - obwohl sie schon seit einigen Wochen mit verletzten Rippen tanze.

Die 19. Staffel der Tanzshow hatte am 27. Februar auf RTL begonnen. Auf dem Instagram-Account von "Let's Dance" hieß es, eine der zwei gebrochenen Rippen habe sich verschoben, "sodass es zu risikoreich für sie ist, weiterzumachen" - nach ärztlichem Rat. "Gute Besserung liebe Esther und danke, dass du ein Teil von 'Let's Dance' warst und so vielen Frauen Mut gemacht hast", liest man neben einem Video, in dem Schweins über ihr unfreiwilliges Aus spricht.

Schweins: "Rien ne va plus - nichts geht mehr"

"Manchmal spricht der Körper eine sehr klare Sprache und meiner hat sich heute entschieden, nicht mehr zu flüstern, sondern sehr deutlich zu sagen: 'rien ne va plus - nichts geht mehr'", so Schweins. "Was aber bleibt, ist Dankbarkeit."

Die bereits ausgeschiedenen Kandidatin Bibi Heinicke kommt damit zurück aufs Tanzparkett.