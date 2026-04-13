Noch ein Baby? Frisch verheirateter Dieter verblüfft Ehefrau Carina Bohlen mit Antwort

Musikproduzent Dieter Bohlen ("Cheri Cheri Lady") schließt Familienzuwachs nicht aus. Im RTL-Interview mit Frauke Ludowig antwortet er auf eine entsprechende Frage nach einem möglichen dritten Kind: "Ich kann mir alles vorstellen. Bin ich ganz ehrlich" - und verblüfft damit Ehefrau Carina Bohlen. "Ich bin jetzt ein bisschen überrascht", entgegnet sie. "Vorstellen kann ich mir alles, aber es ist im Moment nichts in Planung."

Die beiden sind seit kurzem standesamtlich verheiratet. Mitte Jänner postete Bohlen in seinen Instagram-Storys ein Foto, das ihn gemeinsam mit Carina zeigt. Dazu schrieb er: "Offiziell Frau und Herr Bohlen" und ein rotes Herz. Dazu war das Liebeslied "I Swear" der Band All-4-One zu hören. Bei dem Ort der inzwischen nicht mehr abrufbaren Aufnahme soll es sich nach Informationen der Bild-Zeitung um das Rathaus Nenndorf in der Gemeinde Rosengarten in Niedersachsen handeln, in der Bohlen lebt. Auf dem Foto trugen beide Eheleute Anzug, der Bräutigam klassisch in Schwarz, Carina trug Weiß. Strahlend hielten sie ein Dokument in den Händen, das nach Angaben der Bild-Zeitung eine Eheurkunde ist.