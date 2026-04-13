Noch ein Baby? Frisch verheirateter Dieter verblüfft Ehefrau Carina Bohlen mit Antwort
Musikproduzent Dieter Bohlen ("Cheri Cheri Lady") schließt Familienzuwachs nicht aus. Im RTL-Interview mit Frauke Ludowig antwortet er auf eine entsprechende Frage nach einem möglichen dritten Kind: "Ich kann mir alles vorstellen. Bin ich ganz ehrlich" - und verblüfft damit Ehefrau Carina Bohlen. "Ich bin jetzt ein bisschen überrascht", entgegnet sie. "Vorstellen kann ich mir alles, aber es ist im Moment nichts in Planung."
Die beiden sind seit kurzem standesamtlich verheiratet. Mitte Jänner postete Bohlen in seinen Instagram-Storys ein Foto, das ihn gemeinsam mit Carina zeigt. Dazu schrieb er: "Offiziell Frau und Herr Bohlen" und ein rotes Herz. Dazu war das Liebeslied "I Swear" der Band All-4-One zu hören. Bei dem Ort der inzwischen nicht mehr abrufbaren Aufnahme soll es sich nach Informationen der Bild-Zeitung um das Rathaus Nenndorf in der Gemeinde Rosengarten in Niedersachsen handeln, in der Bohlen lebt. Auf dem Foto trugen beide Eheleute Anzug, der Bräutigam klassisch in Schwarz, Carina trug Weiß. Strahlend hielten sie ein Dokument in den Händen, das nach Angaben der Bild-Zeitung eine Eheurkunde ist.
"Forever und ewig verheiratet"
Bohlen und seine Partnerin Carina, die er im August 2006 kennengelernt hatte, hatten sich bereits zu Silvester auf den Malediven im kleinen Kreis das Ja-Wort gegeben. Fotos zeigten das Paar damals in weiß gekleidet am Strand unter blauem Himmel und zwischen Palmen. Bohlen berichtete danach, dass er bei der Trauung in Tränen ausgebrochen war. "Ich hab zwei Minuten lang nur geheult. Kein Ton kam aus mir heraus. Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina - das hat mich einfach überwältigt", hatte er der Bild-Zeitung berichtet. Laut Bohlen trägt seine Frau seinen Namen: "Das fühlt sich richtig an."
Einige Tage nach der Hochzeit hatte der Musiker und Komponist ein Video auf Instagram gepostet, in dem er schilderte, dass viele Menschen sich fragten, ob die Ehe in Deutschland anerkannt sei. Dies sei nicht der Fall, sagte Bohlen. "Dagegen kann man natürlich was machen", erklärte er. Auf dem Standesamt bei "meinen Freunden in Nenndorf" lasse er das alles eintragen. "Und dann ist alles roger. Und natürlich sind wir dann forever und ewig verheiratet."
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