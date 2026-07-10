Planänderung: Meghan soll doch nach England nachreisen - unter einer Bedingung

Das Verwirrspiel um den erwarteten Besuch der Sussexes in UK geht weiter. Zu Beginn der Woche war bekannt geworden, dass Herzogin Meghan und ihre Kinder Archie und Lilibet nicht zusammen mit Prinz Harry nach Großbritannien reisen würden, nachdem es zu Bedenken bezüglich Sicherheitsvorkehrungen gekommen war. Der britische Prinz Harry war am Montag in London zu einem mehrtägigen Besuch in Großbritannien eingetroffen, alleine, ohne Ehefrau und Kindern. Es gab jedoch weiterhin Spekulationen darüber, dass Meghan möglicherweise nachkommen und spätere Termine wahrnehmen würde, darunter eine Veranstaltung in Birmingham am Freitag anlässlich der der von Harry gegründeten Sportveranstaltung Invictus Games. Bericht: Meghan wird keine Auftritte in Großbritannien absolvieren Am Donnerstagabend berichtete die BBC noch, dass Meghans Vertreter weder bestätigen wollten, ob sie plane, diese Woche noch nach Großbritannien zu kommen, noch, ob sie sich vielleicht bereits in Großbritannien befinde. Jetzt behauptet die britische Sun, dass die Herzogin von Sussex sehr wohl mit Archie und Lilibet anreisen werde.

Meghans vermeintlicher Besuch in Harrys Heimat wird dem Bericht zufolge wohl unter dem Radar laufen. Denn laut Sun werde die Herzogin an keinen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen. Als vor rund zwei Wochen Details der Reise veröffentlicht wurden, waren darunter auch geplante Auftritte der Herzogin bei Veranstaltungen in London und Birmingham. Dies wäre ihr erster öffentlicher Auftritt in Großbritannien seit 2022 gewesen. Nach einer Auseinandersetzung über die Sicherheitsvorkehrungen sagte Meghan ihre Teilnahme an den Londoner Veranstaltungen jedoch ab. Die Möglichkeit eines späteren Auftritts in Birmingham im Laufe der Woche blieb allerdings bestehen. Laut Sun habe die Herzogin nun aber nicht mehr vor, bei der Veranstaltung zu erscheinen. Wiedersehen zwischen Charles und seinen Enkeln? Nach den neuen Plänen ist weiterhin unklar, ob ein Treffen zwischen König Charles und seinen Enkelkindern Archie (7) und Lilibet (5) stattfinden wird, die er seit vier Jahren nicht mehr persönlich gesehen hat. Das mit Spannung erwartete Treffen von Prinz Harry mit König Charles ist ebenfalls weiterhin ungewiss – und die Zeit drängt. „Harrys einzige wirkliche Gelegenheiten [Charles zu treffen] waren gestern und heute“, sagte ein Palast-Insider am Mittwoch gegenüber Page Six. Es gäbe jedoch einen Faktor, der dazu beitragen könnte, dass ein Besuch zustande kommt. „Wenn Meghan mit den Kindern kommt, dann ist es wahrscheinlicher“, sagte der Insider.