Prinzessin Kate scheint besonderes Geschenk von Charlotte nicht ablegen zu wollen

Erleichtert und gelöst, wenn auch ein wenig müde, hat sich die britische Prinzessin Kate auf Fotos nach einer herausfordernden Bergsteig-Aktion für Krebskranke gezeigt. „Letzte Woche um diese Zeit habe ich den National Three Peaks Challenge abgeschlossen“, schrieb die 44-Jährige dazu Anfang Juli in Sozialen Medien. Dazu ein „großes Dankeschön“ an alle, die die Royal Marsden Cancer Charity unterstützt haben - eine Organisation, die Geld für Krebspatientinnen und Krebspatienten sammelt.

Auf den Fotos ist Kate in Klettermontur - mit roten Shorts, Baseballmütze und Wanderschuhen zu sehen - wie sie ihren Mann Prinz William drückt oder ihre Kinder umarmt. Auch ein Gruppenfoto mit Hund ist dabei. Laut Instagram-Konto stammen die Bilder aus dem walisischen Eryri-Nationalpark (ehemals Snowdonia-Nationalpark). Gut zu erkennen: Kate trägt ein grünes Freundschaftsarmband.

Sie habe es im Rahmen der National Three Peaks Challenge für ihre Mutter angefertigt. Kate scheint das besondere Schmuckstück nicht gerne abzulegen: Sie trug es diese Woche auch beim Besuch eines Kinderkrankenhauses in London.

William hatte 2024 bei einem Besuch in Südafrika seinerseits ein Freundschaftsarmbändchen mit dem Schriftzug „Papa“ am Handgelenk. Charlotte habe es gemacht, meldete die britische Nachrichtenagentur PA damals.

Und auch für den Opa gab es schon ein Geschenk: Dem Adelsexperten Richard Eden von der Boulevardzeitung Daily Mail zufolge konnte man das Accessoire kürzlich an einem für den Monarchen sehr wichtigen Tag erkennen. „Als König Charles (...) nach einem Überflug der Royal Air Force anlässlich der Trooping the Colour-Parade der Menge zuwinkte, waren an seinem Handgelenk zwei bunte Schnurarmbänder zu sehen. Es wird vermutet, dass es sich dabei um Geschenke seiner elfjährigen Enkelin, Prinzessin Charlotte, handelt“, schrieb er.

Anfang 2024 hatte Prinzessin Kate eine Krebsdiagnose erhalten und sich anschließend einer Chemotherapie unterzogen. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt. Bei der Gipfel-Challenge-Aktion für Krebskranke hat sie die drei höchsten Berge Großbritanniens bestiegen, um anderen Menschen mit Krebs zu helfen.