Adelsexpertin: Was Prinz William trotz Streits mit Harry bei ihm verstehen dürfte

Der britische Prinz Harry befindet sich derzeit in Großbritannien. Der Besuch in seiner alten Heimat dürfte für Harry wieder emotional sein. Zunächst hatte es so ausgesehen, als könne es zu einer Annäherung mit seinem Vater Charles kommen, doch im letzten Moment schienen sich die Fronten wieder zu verhärten.

Zunächst hieß es, Harry werde zu dem fünftägigen Aufenthalt in dieser Woche samt seiner Familie anreisen und im Buckingham-Palast übernachten. König Charles hat seine Enkel seit Jahren nicht mehr gesehen. Hintergrund ist ein Streit darum, wie viel Polizeischutz Harry und seiner Familie in Großbritannien noch zusteht. Doch der Palast dementierte kurzfristig, dass Harry im Palast übernachten sollte. Das Angebot sei abgelaufen, hieß es - sehr zum Ärger von Harry, wie er über seinen Sprecher mitteilen ließ.

„William hat den Streit um Harrys Sicherheit sicherlich mitverfolgt“

Die britische Adelsexpertin Jennie Bond glaubt, dass Prinz William seinen entfremdeten Bruder trotz allem in einer Sache verstehen dürfte. Im Gespräch mit der Zeitung Mirror sagte sie: „William hat den Streit um Harrys Sicherheit sicherlich mitverfolgt. Er konnte dem kaum ausweichen. Ich hätte gedacht, dass dies ein Bereich ist, in dem er vielleicht ein gewisses Maß an Verständnis für seinen Bruder aufbringen könnte. Er weiß genau, wie wichtig es ist, seine Familie zu schützen.“

Es sei aber eine Entscheidung, in die William sich nicht einmischen kann und will, so Bond, die nicht von einer baldigen Aussöhnung ausgeht. „Ich denke, es ist noch zu früh, um von einem Treffen zwischen den Brüdern auszugehen.“ Sollte Harry seinen Vater treffen, „könnte dies möglicherweise der Beginn einer Entspannung in den Beziehungen zwischen William und Harry sein“, analysiert Bond im Mirror-Gespräch.