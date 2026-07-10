Scheidungsgerüchte: Keira Knightley und James Righton ziehen alle Register

Berühmt zu sein, ist nicht immer einfach - vor allem, wenn das Privatleben unter Beobachtung steht und in die Klatschspalten gerät. Letzteres musste auch die britische Schauspielerin Keira Knightley zu Beginn des Jahres über sich ergehen lassen. Im Februar waren Gerüchte um eine angebliche Ehekrise laut geworden, die seitdem nicht ganz verstummen wollten. Drei Monate später setzten Knightley und ihr Ehemann, Musiker James Righton, jetzt ein klares Statement, mit dem sie die Spekulationen dementierten.

Keira Knightley und James Righton händchenhaltend in Wimbledon Das Ehepaar präsentierte sich am Freitag demonstrativ als Einheit in Wimbledon. Hand in Hand und modisch aufeinander abgestimmt machten die beiden den anhaltenden Gerüchten den Garaus. Knightley präsentierte sich in einem strahlend weißen Kleid, ihr Mann in einem hellgrauen Anzug (zu sehen hier). Ihr Auftritt erinnerte an letztes Jahr. Das Duo hatte sich ebenfalls im Partnerlook bei dem Tennis-Event gezeigt (siehe Titelbild). Im Februar hatte das seit 2013 verheiratete Paar für Schlagzeilen gesorgt, als durchgesickert war, dass Knightley in offiziellen Dokumenten nicht mehr den Nachnamen ihres Ehemannes verwende, während er ohne Ehering gesichtet wurde. Das Paar äußerte sich damals nicht zu den Spekulationen.