Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Stars

Scheidungsgerüchte: Keira Knightley und James Righton ziehen alle Register

Im Februar schien es so, als würde das Ehepaar in einer Krise stecken. Seitdem sehen sich Keira Knightley und James Righton mit bösen Spekulationen konfrontiert.
10.07.2026, 14:45

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Keira Knightley trägt eine Sonnenbrille und ein weißes Oberteil, während sie neben anderen Zuschauern auf der Tribüne in Wimbledon sitzt.

Berühmt zu sein, ist nicht immer einfach - vor allem, wenn das Privatleben unter Beobachtung steht und in die Klatschspalten gerät. Letzteres musste auch die britische Schauspielerin Keira Knightley zu Beginn des Jahres über sich ergehen lassen. Im Februar waren Gerüchte um eine angebliche Ehekrise laut geworden, die seitdem nicht ganz verstummen wollten.

Drei Monate später setzten Knightley und ihr Ehemann, Musiker James Righton, jetzt ein klares Statement, mit dem sie die Spekulationen dementierten.

Karrieren & Affären: Bonnie Tylers unkonventionelle Ehe mit Olympiasportler Sullivan

Keira Knightley und James Righton händchenhaltend in Wimbledon

Das Ehepaar präsentierte sich am Freitag demonstrativ als Einheit in Wimbledon. Hand in Hand und modisch aufeinander abgestimmt machten die beiden den anhaltenden Gerüchten den Garaus. Knightley präsentierte sich in einem strahlend weißen Kleid, ihr Mann in einem hellgrauen Anzug (zu sehen hier). Ihr Auftritt erinnerte an letztes Jahr. Das Duo hatte sich ebenfalls im Partnerlook bei dem Tennis-Event gezeigt (siehe Titelbild). 

Im Februar hatte das seit 2013 verheiratete Paar für Schlagzeilen gesorgt, als durchgesickert war, dass Knightley in offiziellen Dokumenten nicht mehr den Nachnamen ihres Ehemannes verwende, während er ohne Ehering gesichtet wurde. Das Paar äußerte sich damals nicht zu den Spekulationen.

Also doch? Meghan soll mit Kindern nach England nachreisen - unter einer Bedingung

Im April schien die kolportierte Ehekrise aber bereits überwunden gewesen zu sein. Da wurden Knightley und Righton beide wieder mit ihren Eheringen gesehen. Ihr gemeinsamer Wimbledon-Auftritt kann wohl als klares Scheidungs-Dementi verstanden werden.

Die Schauspielerin und der Musiker hatten 2013 in einer privaten Zeremonie in Mazan, Frankreich, geheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Töchter, Edie und Delilah.

kurier.at, spi  | 

Kommentare