Geburt im britischen Königshaus: So heißt der Neuzugang in der Thronfolge

Die britische Kunsthistorikerin und ihr Mann, der schwedische Finanzier Timothy Vesterberg , gaben die Geburt nachträglich auf Instagram bekannt. In einem Posting teilte Vesterberg mit, dass ihre Tochter am 8. Juli „wohlbehalten“ das Licht der Welt erblickt hat.

Die britische Königsfamilie hat Zuwachs bekommen: Flora Vesterberg (geborene Ogilvy), die zum erweiterten Kreis der Royal Family zählt, brachte letzte Woche eine Tochter zur Welt.

Das Paar teilte auch ein Foto des Neugeborenen, auf dem es in einem Kinderbett schläft und ein weißes Kleidchen und eine passende Haube trägt. Auch der Name des Kindes wurde bekannt gegeben: Demnach hört die Tochter der Vestenbergs auf den Namen Isabel Marina .

„Timothy und ich sind überglücklich und voller Liebe für sie. Sie ist nach dem Segen benannt, der sie ist, und nach meiner Urgroßmutter väterlicherseits. Ihr Name bedeutet auch ‚vom Meer‘, wo wir uns in Schottland und Schweden immer am wohlsten fühlen“, erzählte die frischgebackene Mama über die Namenswahl.

62. Stelle in der Thronfolge

Flora Vesterberg ist die Enkelin von Königin Elizabeths Cousine ersten Grades, Prinzessin Alexandra, die auch als Lady Ogilvy bekannt ist. Alexandra ist als Enkelin von König George V. ein Mitglied des britischen Königshauses und eine Tante zweiten Grades von König Charles III..

Floras Tochter Isabel ist das erste Urenkelkind von Prinzessin Alexandra und steht kurz davor, in die britische Thronfolge einzutreten. Flora folgt ihrem Vater James und ihrem Bruder Alexander Ogilvy in der Thronfolge und steht derzeit an 61. Stelle. Isabel wird voraussichtlich an 62. Stelle folgen.