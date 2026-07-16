Charles war nicht 1.Liebe: König erlaubt sich freche Bemerkung über Camillas Verehrer

Sie gehen miteinander seit Jahrzehnten durch dick und dünn. Zu ihrer Beziehung äußern sich König Charles III. und Königin Camilla aber so gut wie nie. Diese Woche sorgte der Monarch allerdings mit einer unerwarteten Bemerkung für Aufsehen, der zu entnehmen ist, dass die Queen neben Charles früher auch noch andere Verehrer gehabt haben dürfte. Charles besuchte die Isle of Man und erlaubte sich bei seinem Ausflug eine neckische Bemerkung.

Charles scherzt über Camillas Tanzpartner Die Royal Family schrieb über Charles' Trip auf X: „Während eines Besuchs auf der Isle of Man traf der König James Fenton, einen 104-jährigen Burma-Veteranen. Seine Majestät traf ihn bereits bei den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag des Kriegsendes in Japan im Jahr 2025.“ Der Palast fügte ein Video hinzu, das Charles mit dem rüstigen Senioren zeigte.

Als die Aufnahmen des Treffens veröffentlicht wurden, erregte ein bestimmter Moment besondere Aufmerksamkeit. Bevor sich der König verabschiedete, gab der Veteran Königin Camilla nämlich noch eine Botschaft mit auf den Weg - woraufhin sich der König die freche Bemerkung erlaubte, wie ein besonders hellhöriger Royal-Fan auf X hervorhebt. „Bitte richten Sie der Königin meine Grüße aus“, bat James Fenton. Worauf der König erwiderte: „Das werde ich“, bevor er hinzufügte: „Sag bloß nicht, du bist auch einer von denen, die mit ihr getanzt haben.“

Eine Anspielung darauf, dass Charles nicht Camillas einziger Verehrer war? Camillas erste große Liebe König Charles III. kann man gewiss als die Liebe ihres Lebens bezeichnen. Doch Queen Camilla war vor ihrer Beziehung mit dem ältesten Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. nicht nur schon einmal verheiratet, sie datete in der Vergangenheit auch einen Mann namens Kevin Burke, von dem es heißt, er sei ihre erste große Liebe gewesen.